Rideshare Stimulator vous laisser jouer les chauffeurs Uber dans une simulation à paraître sur PC et consoles

L’anti-Crazy Taxi

L’actualité récente est amusante puisque l’on a parlé il y a à peine deux jours du dernier Crazy Taxi, avec sa vision… arcade du transport de passagers. Là, avec Rideshare Stimulator, l’ambiance n’est pas vraiment la même, et le trailer d’annonce du jeu d’UNIGINE et Saber Interactive nous permet de le constater.

À la tête d’une compagnie d’auto-partage, il va falloir récupérer des clients et les amener à bon port, dans les meilleures conditions, pour les satisfaire au maximum et ainsi obtenir de bonnes notes, des commentaires positifs et un bon petit pourboire.

Cela passera par une conduite agréable impliquant notamment le respect du code de la route ainsi qu’une bonne appréhension du trafic pour ne pas vous retrouver bloqué ou ralenti. Les clients ont tous une histoire qu’ils n’hésiteront pas à vous raconter, ce qui donnera lieu à des moments souvent humoristiques, quand les personnes que vous transporterez ne se révéleront pas tout simplement étranges.

En développant ce business, vous pourrez débloquer des compétences et gadgets supplémentaires, tout comme des pièces de personnalisation pour votre véhicule, que vous pourrez changer, au passage. Et puis il s’agit aussi de bien présenter avant de récupérer un client, c’est pourquoi réparer sa voiture et la nettoyer régulièrement sera bienvenu.

Enfin, bien que l’on parle de simulation, ne vous inquiétez pas pour la conduite, les contrôles seront apparemment intuitifs et fluides pour que tout le monde maîtrise rapidement son véhicule.

Rideshare Stimulator démarrera la course sur PC (via Steam), PS5 et Xbox Series à une date encore inconnue.