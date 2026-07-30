Xenoblade Chronicles 2: Torna – The Golden Country passe en 4K et 60 fps sur Nintendo Switch 2

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Le lancement de Xenoblade Chronicles 2 – Nintendo Switch 2 Edition s’accompagne d’une amélioration technique pour son scénario additionnel. Nintendo vient de déployer la mise à jour 2.0.0 de Xenoblade Chronicles 2: Torna – The Golden Country afin d’améliorer l’expérience sur Nintendo Switch 2. Disponible depuis ce 30 juillet 2026, cette nouvelle version permet notamment de profiter de l’aventure en 60 images par seconde, aussi bien en mode docké qu’en mode portable. Contrairement au jeu de base, la mise à niveau de l’extension requiert des conditions différentes selon la version que vous possédez.

Xenoblade Chronicles 2: Torna ~ The Golden Country // Source : Nintendo

Torna aiguise aussi sa Lame

Malgré des avis plus partagés que ceux des deux autres épisodes de la trilogie, Xenoblade Chronicles 2 reste un excellent JRPG signé Monolith Soft. L’un de ses principaux défauts concernait toutefois sa technique, parfois mise à mal, en particulier en mode portable sur la première Nintendo Switch. L’édition Switch 2, qui arrive aujourd’hui, va donc permettre de (re)découvrir le titre dans les meilleures conditions possibles.

Xenoblade chronicles 2 switch 2 nouveautes 1

Xenoblade Chronicles 2 Switch 2 – Nouveautés // Source : ActuGaming

Xenoblade Chronicles 2 : Torna The Golden Country bénéficie également du même traitement grâce à la mise à jour 2.0.0 disponible dès maintenant. Sur Nintendo Switch 2, le jeu peut désormais atteindre la 4K en mode docké (à condition de disposer d’un écran compatible). En mode portable, la définition passe à 1080p. Le taux de rafraîchissement est également porté à 60 FPS dans les deux configurations.

Contrairement au jeu de base, cette mise à jour n’ajoute toutefois aucun contenu inédit. Cela ne nous empêche pas de vous recommander une nouvelle fois cette excellente extension, qui mérite toujours le détour aujourd’hui. Nous vous renvoyons à notre test de l’époque pour en savoir plus.

La mise à niveau dépend de la version possédée

Les conditions d’accès varient selon la manière dont l’extension a été acheté. Les possesseurs de l’édition physique indépendante peuvent télécharger gratuitement la mise à jour sur Nintendo Switch 2. En revanche, les joueurs ayant obtenu Torna par l’intermédiaire du pass d’extension de Xenoblade Chronicles 2 doivent posséder la mise à niveau vers Xenoblade Chronicles 2 – Nintendo Switch 2 Edition pour accéder à la 4K et aux 60 FPS.

La mise à niveau pour la version Nintendo Switch 2 est disponible dès maintenant à 9,99€.

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Jaquette de Xenoblade Chronicles 2 Definitive Edition
Xenoblade Chronicles 2 Definitive Edition
switch switch 2

Date de sortie : 30/07/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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Selon le CV de l’actrice Caitlin Thorbrun (Kos Mos), un nouveau Xenoblade Chronicles serait prévu en 2026

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