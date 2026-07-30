Xenoblade Chronicles 2: Torna – The Golden Country passe en 4K et 60 fps sur Nintendo Switch 2

Torna aiguise aussi sa Lame

Malgré des avis plus partagés que ceux des deux autres épisodes de la trilogie, Xenoblade Chronicles 2 reste un excellent JRPG signé Monolith Soft. L’un de ses principaux défauts concernait toutefois sa technique, parfois mise à mal, en particulier en mode portable sur la première Nintendo Switch. L’édition Switch 2, qui arrive aujourd’hui, va donc permettre de (re)découvrir le titre dans les meilleures conditions possibles.

Xenoblade Chronicles 2 : Torna The Golden Country bénéficie également du même traitement grâce à la mise à jour 2.0.0 disponible dès maintenant. Sur Nintendo Switch 2, le jeu peut désormais atteindre la 4K en mode docké (à condition de disposer d’un écran compatible). En mode portable, la définition passe à 1080p. Le taux de rafraîchissement est également porté à 60 FPS dans les deux configurations.

Contrairement au jeu de base, cette mise à jour n’ajoute toutefois aucun contenu inédit. Cela ne nous empêche pas de vous recommander une nouvelle fois cette excellente extension, qui mérite toujours le détour aujourd’hui. Nous vous renvoyons à notre test de l’époque pour en savoir plus.

La mise à niveau dépend de la version possédée

Les conditions d’accès varient selon la manière dont l’extension a été acheté. Les possesseurs de l’édition physique indépendante peuvent télécharger gratuitement la mise à jour sur Nintendo Switch 2. En revanche, les joueurs ayant obtenu Torna par l’intermédiaire du pass d’extension de Xenoblade Chronicles 2 doivent posséder la mise à niveau vers Xenoblade Chronicles 2 – Nintendo Switch 2 Edition pour accéder à la 4K et aux 60 FPS.

La mise à niveau pour la version Nintendo Switch 2 est disponible dès maintenant à 9,99€.