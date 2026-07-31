Super Mario Sunshine et deux jeux Virtual Boy inédits arrivent en août sur le Nintendo Switch Online

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Nintendo prépare plusieurs ajouts importants pour les catalogues rétro du Nintendo Switch Online + Pack additionnel. Pour rester dans le thème de l’été, Super Mario Sunshine rejoindra la collection Nintendo GameCube dès le mois d’août. Peu avant cela, la bibliothèque Virtual Boy accueillera D-HOPPER et ZERO RACERS, deux jeux développés pour la console de Nintendo mais jamais commercialisés à l’époque. Une nouvelle option de personnalisation de l’affichage sera également déployée.

Super Mario Sunshine // Source : Nintendo

Super Mario Sunshine revient sur Nintendo Switch 2

Initialement sorti en 2002 sur Nintendo GameCube, Super Mario Sunshine emmène Mario sur l’île Delfino. Accusé d’avoir recouvert les lieux d’une mystérieuse substance, le plombier doit nettoyer les différentes zones avec l’aide de J.E.T., un dispositif capable de projeter de l’eau et de modifier ses déplacements.

Le jeu sera disponible à partir du 13 août dans l’application Nintendo GameCube – Nintendo Classics. Pour rappel, cette collection nécessite un abonnement au « Nintendo Switch Online + Pack additionnel » et reste réservée à la Nintendo Switch 2. Super Mario Sunshine était déjà revenu sur Nintendo Switch au sein de la compilation Super Mario 3D All-Stars, aux côtés de Super Mario 64 et Super Mario Galaxy. Cette édition avait toutefois été commercialisée pendant une durée limitée, sa version numérique ayant été retirée de la vente le 31 mars 2021.

On comprend désormais pourquoi cette compilation n’était disponible que pour une durée limitée étant donné qu’elle est aujourd’hui devenue obsolète. En effet, l’ensemble de ces jeux est désormais accessible sur Nintendo Switch 2 via les Nintendo Classics et en remaster pour les deux épisodes de Super Mario Galaxy.

Deux jeux Virtual Boy jamais sortis deviennent enfin jouables

Le catalogue Virtual Boy – Nintendo Classics s’enrichira dès le 4 août avec ZERO RACERS et D-HOPPER. Imaginé comme une sorte de dérivé de la série F-Zero, le premier titre est un jeu de course dans lequel des véhicules flottants s’affrontent à l’intérieur de circuits constitués de longs conduits.

D-HOPPER prend de son côté la forme d’un jeu d’action et d’aventure. On y incarne Dorin, un prince qui doit progresser entre des plateformes suspendues. L’un des objectifs est de retrouver plusieurs esprits et d’utiliser des transformations en dragon pour débloquer de nouvelles capacités.

Cette mise à jour permettra également de modifier la couleur de l’écran des jeux Virtual Boy. Plusieurs filtres seront proposés, dont des affichages verts inspirés de la Game Boy. Les jeux Virtual Boy sont accessibles sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 avec le Pack additionnel. L’un des deux casques dédiés (vendus séparément) reste cependant indispensable pour en profiter.

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Jaquette de Super Mario Sunshine
Super Mario Sunshine
gamecube

Date de sortie : 04/10/2002

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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