Super Mario Sunshine et deux jeux Virtual Boy inédits arrivent en août sur le Nintendo Switch Online

Super Mario Sunshine revient sur Nintendo Switch 2

Initialement sorti en 2002 sur Nintendo GameCube, Super Mario Sunshine emmène Mario sur l’île Delfino. Accusé d’avoir recouvert les lieux d’une mystérieuse substance, le plombier doit nettoyer les différentes zones avec l’aide de J.E.T., un dispositif capable de projeter de l’eau et de modifier ses déplacements.

Le jeu sera disponible à partir du 13 août dans l’application Nintendo GameCube – Nintendo Classics. Pour rappel, cette collection nécessite un abonnement au « Nintendo Switch Online + Pack additionnel » et reste réservée à la Nintendo Switch 2. Super Mario Sunshine était déjà revenu sur Nintendo Switch au sein de la compilation Super Mario 3D All-Stars, aux côtés de Super Mario 64 et Super Mario Galaxy. Cette édition avait toutefois été commercialisée pendant une durée limitée, sa version numérique ayant été retirée de la vente le 31 mars 2021.

On comprend désormais pourquoi cette compilation n’était disponible que pour une durée limitée étant donné qu’elle est aujourd’hui devenue obsolète. En effet, l’ensemble de ces jeux est désormais accessible sur Nintendo Switch 2 via les Nintendo Classics et en remaster pour les deux épisodes de Super Mario Galaxy.

Deux jeux Virtual Boy jamais sortis deviennent enfin jouables

Le catalogue Virtual Boy – Nintendo Classics s’enrichira dès le 4 août avec ZERO RACERS et D-HOPPER. Imaginé comme une sorte de dérivé de la série F-Zero, le premier titre est un jeu de course dans lequel des véhicules flottants s’affrontent à l’intérieur de circuits constitués de longs conduits.

D-HOPPER prend de son côté la forme d’un jeu d’action et d’aventure. On y incarne Dorin, un prince qui doit progresser entre des plateformes suspendues. L’un des objectifs est de retrouver plusieurs esprits et d’utiliser des transformations en dragon pour débloquer de nouvelles capacités.

Cette mise à jour permettra également de modifier la couleur de l’écran des jeux Virtual Boy. Plusieurs filtres seront proposés, dont des affichages verts inspirés de la Game Boy. Les jeux Virtual Boy sont accessibles sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 avec le Pack additionnel. L’un des deux casques dédiés (vendus séparément) reste cependant indispensable pour en profiter.