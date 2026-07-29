Garfield: Escape from Monday nous sert 8 minutes de gameplay en guise d’amuse-bouche

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Les adaptations continuent pour Microids, et tandis que la prochaine concernera le Marsupilami, un autre héros de BD se prépare pour une nouvelle aventure. Garfield: Escape from Monday est en effet le nouveau jeu de plateformes mettant en scène le chat le plus gourmand et paresseux qui soit. Celui-ci dévoile aujourd’hui ses premières minutes de jeu pour, pourquoi pas, vous donner l’appétit.

Garfield: Escape from Monday // Source : Microids

Régime forcé pour Garfield

Rappelons que dans Garfield: Escape from Monday, le chat roux va littéralement vivre un cauchemar dans lequel un cuistot spécialisé dans le végétal va le malmener. Un postulat décalé pour habiller ce qui s’avère être le premier jeu de plateformes en 3D de notre héros, sous Microids. Envie de tenter l’aventure ? Voici les huit premières minutes de gameplay du jeu.

Dans ce tout début de jeu, on n’assiste donc à rien de très fantaisiste, mais on a au moins un premier aperçu de ce à quoi on peut s’attendre. Déjà, l’esthétique rappelle curieusement et d’une certaine manière Bubsy 4D sorti plus tôt cette année. Ensuite, on retrouve du classique : du saut mural, des collectibles à la pelle dont les précieuses parts de lasagnes, des ennemis à castagner, des petits trampolines, mécanismes et autres plateformes particulières.

Le tout est compris dans des environnements oniriques en 3D (et parfois en 2D), visiblement façonnés par le Chef Monday, bien décidé à mettre à la diète notre boule de poils. On notera une difficulté visiblement accessible, ce qui colle avec la volonté d’offrir une expérience pour tous les âges, même si, certes, on ne parle aussi que des premières minutes de jeu.

Garfield: Escape from Monday est attendu le 24 septembre prochain sur PC via Steam, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch.

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Jaquette de Garfield: Escape from Monday
Garfield: Escape from Monday
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Date de sortie : 24/09/2026

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