Thimbleweed Park 2, suite du point’n click de Ron Gilbert et Gary Winnick, s’annonce sur PC pour 2028

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À chaque genre son (voire ses) âge d’or, que toute personne cible à peu près au moment où il était plus jeune, et celui du point’n click fut marquant. LucasArts (désormais Lucasfilm Games) a été impliqué dans une de ces belles périodes du jeu d’aventure, avec notamment Maniac Mansion ou tout simplement la série des Monkey Island. Alors quand Ron Gilbert et Gary Winnick, leurs auteurs, se sont réunis pour sortir Thimbleweed Park, ça a donné un très bon cru. Et on apprend que, plus de dix ans après, Thimbleweed Park 2 se chargera de prolonger le plaisir.

Thimbleweed Park 2 // Source : Terrible Toybox

Une nouvelle enquête sauce LucasArts

Thimbleweed Park 2 signe donc le retour dans la ville si particulière du même nom. Cette fois, les agents Ray et Reyes vont devoir enquêter au sujet d’un corps retrouvé dans le Manoir Edmund, enfin, a priori.

Car oui, on reste sur une parodie de polar et il va falloir s’attendre une fois encore à des gags et à une écriture bien assaisonnée entre twists, moments absurdes et personnages hauts en couleur. Outre notre duo d’enquêteurs, on retrouvera d’ailleurs Ransome le clown, Delores et Frank, déjà présents dans le premier.

La page Steam nous parle d’ailleurs ni d’une suite, ni d’une préquelle, mais simplement d’une nouvelle dose de Thimbleweed Park. Pour ce qui est du gameplay, ce devrait être à nouveau old school, avec des raisonnements parfois tarabiscotés pour des solutions d’énigmes que l’on résoudra grâce à notre inventaire mais aussi pas mal d’actions possibles affichées en bas de l’écran (parler, donner, utiliser, pousser, etc).

En revanche, il va falloir attendre pour mettre la main sur Thimbleweed Park 2 car la sortie, prévue pour l’instant sur PC, n’est pas prévue avant 2028.

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Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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