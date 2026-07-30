Thimbleweed Park 2, suite du point’n click de Ron Gilbert et Gary Winnick, s’annonce sur PC pour 2028
À chaque genre son (voire ses) âge d’or, que toute personne cible à peu près au moment où il était plus jeune, et celui du point’n click fut marquant. LucasArts (désormais Lucasfilm Games) a été impliqué dans une de ces belles périodes du jeu d’aventure, avec notamment Maniac Mansion ou tout simplement la série des Monkey Island. Alors quand Ron Gilbert et Gary Winnick, leurs auteurs, se sont réunis pour sortir Thimbleweed Park, ça a donné un très bon cru. Et on apprend que, plus de dix ans après, Thimbleweed Park 2 se chargera de prolonger le plaisir.
Une nouvelle enquête sauce LucasArts
Thimbleweed Park 2 signe donc le retour dans la ville si particulière du même nom. Cette fois, les agents Ray et Reyes vont devoir enquêter au sujet d’un corps retrouvé dans le Manoir Edmund, enfin, a priori.
Car oui, on reste sur une parodie de polar et il va falloir s’attendre une fois encore à des gags et à une écriture bien assaisonnée entre twists, moments absurdes et personnages hauts en couleur. Outre notre duo d’enquêteurs, on retrouvera d’ailleurs Ransome le clown, Delores et Frank, déjà présents dans le premier.
La page Steam nous parle d’ailleurs ni d’une suite, ni d’une préquelle, mais simplement d’une nouvelle dose de Thimbleweed Park. Pour ce qui est du gameplay, ce devrait être à nouveau old school, avec des raisonnements parfois tarabiscotés pour des solutions d’énigmes que l’on résoudra grâce à notre inventaire mais aussi pas mal d’actions possibles affichées en bas de l’écran (parler, donner, utiliser, pousser, etc).
En revanche, il va falloir attendre pour mettre la main sur Thimbleweed Park 2 car la sortie, prévue pour l’instant sur PC, n’est pas prévue avant 2028.