Thimbleweed Park 2, suite du point’n click de Ron Gilbert et Gary Winnick, s’annonce sur PC pour 2028

Une nouvelle enquête sauce LucasArts

Thimbleweed Park 2 signe donc le retour dans la ville si particulière du même nom. Cette fois, les agents Ray et Reyes vont devoir enquêter au sujet d’un corps retrouvé dans le Manoir Edmund, enfin, a priori.

Car oui, on reste sur une parodie de polar et il va falloir s’attendre une fois encore à des gags et à une écriture bien assaisonnée entre twists, moments absurdes et personnages hauts en couleur. Outre notre duo d’enquêteurs, on retrouvera d’ailleurs Ransome le clown, Delores et Frank, déjà présents dans le premier.

La page Steam nous parle d’ailleurs ni d’une suite, ni d’une préquelle, mais simplement d’une nouvelle dose de Thimbleweed Park. Pour ce qui est du gameplay, ce devrait être à nouveau old school, avec des raisonnements parfois tarabiscotés pour des solutions d’énigmes que l’on résoudra grâce à notre inventaire mais aussi pas mal d’actions possibles affichées en bas de l’écran (parler, donner, utiliser, pousser, etc).

En revanche, il va falloir attendre pour mettre la main sur Thimbleweed Park 2 car la sortie, prévue pour l’instant sur PC, n’est pas prévue avant 2028.