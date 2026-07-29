The Sinking City 2 nous parle du HDR, du New Game + et nous plonge dans Arkham à travers 12 minutes de gameplay

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Dans le cadre du Summer Game Fest, The Sinking City 2 nous avait lâché deux bonnes nouvelles. La première était une démo sur Steam temporairement accessible, et la deuxième concernait surtout la date de sortie, fixée au 18 août. L’échéance approche, et c’est le moment de donner envie à celles et ceux n’ayant pas encore précommandé cette suite. Frogwares nous partage donc un trailer de 12 minutes de gameplay tout en nous présentant des fonctionnalités à venir.

The Sinking City 2 // Source : Frogwares

Un aperçu du calvaire de Calvin

Vous le savez depuis quelque temps maintenant, The Sinking City 2 se déroule à Arkham. L’homme au chapeau Calvin Rafferty s’y aventure pour retrouver Faye, sa bien-aimée devenue inconsciente après un rituel. Dans la longue vidéo de gameplay du jour, nous voyons justement notre héros en train de s’activer pour trouver un moyen de la rejoindre.

Bien évidemment, entre les accès bloqués, les créatures qui peuplent les lieux et les rencontres étranges effectuées par Calvin, le chemin n’est pas tout tracé. Justement, ces 12 minutes sont bien remplies en nous laissant témoin de l’état visuel du jeu et des mécaniques embarquées.

On peut noter l’espèce de palais mental permettant de relier des indices les uns avec les autres, l’agencement de l’inventaire façon Resident Evil old school où les places sont chères et combiner les objets est possible, la résolution de puzzles ou encore les affrontements contre les créatures.

Bref, du survival horror comme on aime et si ce que l’on voit peut vous plaire, sachez que ce sera encore mieux après le lancement. Déjà parce que l’on pourra compter sur les traditionnels correctifs, mais aussi parce que Frogwares nous annonce du concret, avec le support du HDR, qui ne devrait pas trop tarder à arriver. Encore mieux, le mode New Game +, parfois déployé plus tard, sera même prévu dès le lancement.

The Sinking City 2 arrivera le 18 août sur PC (via Steam, Epic Games Store et GOG) PS5 et Xbox Series.

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Jaquette de The Sinking City 2
The Sinking City 2
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Date de sortie : 18/08/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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