The Sinking City 2 nous parle du HDR, du New Game + et nous plonge dans Arkham à travers 12 minutes de gameplay

Un aperçu du calvaire de Calvin

Vous le savez depuis quelque temps maintenant, The Sinking City 2 se déroule à Arkham. L’homme au chapeau Calvin Rafferty s’y aventure pour retrouver Faye, sa bien-aimée devenue inconsciente après un rituel. Dans la longue vidéo de gameplay du jour, nous voyons justement notre héros en train de s’activer pour trouver un moyen de la rejoindre.

Bien évidemment, entre les accès bloqués, les créatures qui peuplent les lieux et les rencontres étranges effectuées par Calvin, le chemin n’est pas tout tracé. Justement, ces 12 minutes sont bien remplies en nous laissant témoin de l’état visuel du jeu et des mécaniques embarquées.

On peut noter l’espèce de palais mental permettant de relier des indices les uns avec les autres, l’agencement de l’inventaire façon Resident Evil old school où les places sont chères et combiner les objets est possible, la résolution de puzzles ou encore les affrontements contre les créatures.

Bref, du survival horror comme on aime et si ce que l’on voit peut vous plaire, sachez que ce sera encore mieux après le lancement. Déjà parce que l’on pourra compter sur les traditionnels correctifs, mais aussi parce que Frogwares nous annonce du concret, avec le support du HDR, qui ne devrait pas trop tarder à arriver. Encore mieux, le mode New Game +, parfois déployé plus tard, sera même prévu dès le lancement.

The Sinking City 2 arrivera le 18 août sur PC (via Steam, Epic Games Store et GOG) PS5 et Xbox Series.