9 Yin Sutra: Immortal, un jeu de survie et d’exploration en monde ouvert centré sur la culture spirituelle, s’annonce sur PC

Un trailer Qi en montre peu

Difficile de bien cerner ce que ce sera manette et clavier en main avec 9 Yin Sutra: Immortal étant donné que son trailer est surtout cinématique. Mais si on se fie à ce qu’on voit, on sent déjà que l’ambiance devrait rester relativement chill.

Parmi les informations complémentaires à retrouver notamment sur la page Steam, on sait que le jeu de Snail Games est bâti sur l’Unreal Engine 5. Ce moteur servira à nous proposer un vaste royaume étalé sur 1 600 km², basé sur plusieurs traditions culturelles et centré sur le Dao (ou Tao), un principe philosophique chinois, la force fondamentale qui coule en toutes choses.

Dans ce royaume « bac à sable », nous pourrons découvrir des lieux cachés, déchiffrer des runes et raffiner des trésors, le tout en pouvant surfer sur une épée volante. Concernant les mécaniques de construction, tout ou presque pourra être conservé dans une espèce de magie qui peut tenir dans le creux de la main, grâce aux « arts spatiaux » éveillés par notre « sens divin ». Pratique tout ça.

Un pouvoir utile pour forger des artefacts, concocter des élixirs, créer des talismans, ou même imaginer des runes et les inscrire sur des objets pour leur donner des propriétés magiques. Pour le reste, c’est un peu moins clair avec la promesse de pouvoir « forger son corps, raffiner son Qi ou tracer son propre chemin » et de « percer le secret de l’immortalité ». Bref, le titre est particulièrement branché spiritualité.

Quoi qu’il en soit, pas dit qu’on entende parler de nouveau du titre de sitôt puisque, annoncé uniquement sur PC, 9 Yin Sutra: Immortal ne dispose pas de date de sortie.