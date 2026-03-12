PlayStation franchit un pas perturbant en testant la tarification dynamique sur le PS Store

Here Ouigo

PlayStation semble s’essayer à la tarification dynamique. Il s’agit d’un procédé que l’on connait très bien du côté de l’alimentaire par exemple, ou des transports, lors de l’achat d’un billet de train ou d’avion, en se basant sur une logique d’offre et de demande, sur la région géographique, l’heure de la journée, l’historique d’achat, etc.

PS Prices site de tracker de prix, a justement remarqué dans l’API de PlayStation des changements inhabituels au sujet de la tarification de son magasin numérique. Le cœur de la découverte réside dans l’apparition des identifiants IPT_PILOT et IPT_OPR_TESTING contenus dans ces structures d’offres. Le site ajoute que « ces prix expérimentaux ne sont affichés qu’à certains segments d’utilisateurs sélectionnés par Sony ».

Sony mènerait des tests A/B, c’est-à-dire, proposer plusieurs versions d’un même produit en changeant un ou plusieurs critères (ici le prix) pour voir celle qui convient le mieux au consommateur, sur plus de 190 jeux à travers plus de 70 régions du globe, dont les États-Unis, plus gros marché de la marque. Ces tests ont démarré en novembre 2025 et n’ont pas cessé depuis, en concernant même les plus gros jeux maisons de PlayStation, comme Astro Bot, God of War Ragnarök ou Helldivers 2.

En Allemagne, par exemple, Marvel’s Spider-Man 2 a subi un test d’une baisse de 12,5% le faisant passer de 79,99€ à 69,99€. Le même jeu, sur le store des USA, a été identifié à -20,1%, ce qui correspond à 55,89 $ au lieu de 69,99 $. Une baisse bien plus importante. Et outre les jeux first party, on retrouve des titres de gros éditeurs comme 2K Games, Rockstar, Bethesda, avec du Mafia: Old Country, du Red Dead Redemption 2 et du DOOM: The Dark Ages.

Jusque-là, notez qu’on a bien parlé des prix de base, mais que l’expérience se répercute aussi sur les prix en promotion. L’avantage d’acheter en numérique, outre le gain de place et l’instantanéité, réside dans le fait de compter sur des promotions toute l’année, réduisant à terme et ponctuellement des centaines de titres intéressants à des sommes parfois dérisoires.

Sauf que cette boussole aussi est vouée à être perturbée. C’est ainsi que Helldivers 2, durant les soldes de février, affichait -25% un peu partout, à part du côté des participants à l’expérience de PlayStation qui avaient droit à du -56%. Si du point de vue individuel, ce système n’est pas nécessairement une catastrophe, des questions sur la réglementation et l’équilibre du marché se posent.