Sony annonce qu’il ne sortira plus aucun jeu physique sur disque sur PlayStation après janvier 2028

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Vous rappelez-vous de la vidéo diffusée par PlayStation lors de l’E3 2013 lorsque Shuhei Yoshida et Adam Boyes se mettaient en scène pour illustrer le fonctionnement du prêt d’un jeu sur PS4 ? Eh bien, cette vidéo n’aura jamais aussi mal vieilli qu’aujourd’hui. Même si on le sentait venir à quelques kilomètres, on n’osait pas encore y croire. Pourtant, brutalement, PlayStation annonce qu’il met plus ou moins fin au marché des jeux physiques.

PlayStation
Le logo PlayStation // Source : Sony

Une page se tourne, avec une PS6 sans doute sans lecteur

Quand Rockstar a annoncé qu’il n’y aurait pas de disque dans la version physique de GTA 6 sur PlayStation et Xbox, ce n’était qu’une petite averse face à l’orage qui nous tombe sur le coin du nez aujourd’hui. Ou plutôt une tempête, tant celle-ci a une répercussion sur l’ensemble de l’industrie.

Froidement, Sony annonce mettre fin à la production de jeux physiques sur PlayStation. Cela aura lieu dès janvier 2028, et concernera visiblement tous les jeux, pas juste ceux des PlayStation Studios. Un timing que l’on suppose lié au lancement de la PS6, ou du moins qui préparera le terrain pour cette console qui devrait en toute logique ne pas posséder de lecteur de disque. Une chose déjà initiée par la PS5 Pro qui vendait un lecteur détachable. Et si la PS6 n’en possède vraiment pas, on peut tirer une croix sur la rétrocompatibilité de nos jeux sur disque. L’enfilade est suprême.

Un choix qui est justifié par le fait que le marché est davantage tourné vers le numérique, tandis que les revendeurs auront donc sans doute droit à quelques boîtes avec des codes à l’intérieur :

« Alors que les préférences des consommateurs et le secteur du divertissement dans son ensemble s’orientent de plus en plus vers le numérique au détriment des supports physiques, la production de disques de jeu physiques pour tous les nouveaux titres destinés aux consoles PlayStation cessera à partir de janvier 2028. Après cette date, les nouveaux jeux seront disponibles exclusivement au format numérique, que ce soit sur le PlayStation Store ou chez les revendeurs. Cette transition n’affecte pas les jeux déjà sortis ou dont la sortie est prévue avant janvier 2028 sur support physique. »

Puisque Sony est leader du marché (pour ce qui est du format Blu-ray en tout cas), le marché du physique connait donc désormais la date où il mourra. Car on imagine mal Xbox se poser en résistant ici, tant celui-ci fait aussi tout ce qu’il peut pour s’éloigner de ce marché.

C’est aussi un grand coup dans la nuque adressé à toutes les boutiques spécialisées. Les revendeurs du type Fnac, Carrefour et compagnie s’en remettront, d’autant plus qu’ils pourront toujours vendre au grand public des boîtes vides avec un petit code à l’intérieur, mais pour Micromania – déjà en difficulté – et tous les petits revendeurs indépendants, c’est un coup de massue. On peut également dire au revoir au marché du physique, qui deviendra caduc.

Le PlayStation Store ferme sur PS3 et sur PS Vita

Ps vita

L’interface de la PS Vita // Source : Sony

Cela pose également de grandes questions sur l’avenir de la préservation du jeu vidéo. Car dans la foulée, Sony a tout de même eu l’audace d’annoncer la fin du support du PlayStation Store sur PS3 et PS Vita. Oui, vous ne rêvez pas, le jour même où Sony met fin au marché du physique, il met aussi fin à une partie du marché numérique, comme s’il nous montrait l’avenir des jeux qui sortiront plus tard uniquement dans ce format. Difficile d’être plus cynique que cela.

Sony précise que le PlayStation Store disparaitra de la PS3 et de la PS Vita dès le mois d’août dans certaines parties du monde. En Europe, on aura droit à un sursis jusqu’en juillet 2027, période à laquelle le store fermera boutique.

« Alors que le PlayStation Store continue d’évoluer pour prendre en charge les systèmes de commerce modernes, y compris les normes actualisées de traitement des paiements, les consoles PS3 et PS Vita ne sont plus en mesure de supporter ces mises à jour au niveau requis. […] Alors que nous continuons à développer l’expérience PlayStation sur les appareils plus récents utilisés aujourd’hui par la majorité de nos joueurs, nous devons concentrer davantage de ressources sur la création des meilleures expériences de jeu possibles sur ces plateformes, tout en nous tournant vers l’avenir. »

Et puisque Sony n’a pas été foutu de trouver des moyens d’assurer la rétrocompatibilité de ces plateformes, ce sont là des milliers de jeux qui vont tout bonnement disparaitre du jour au lendemain. Sauf si quelques mouvements de résistance à la Stop Killing Games parviennent à faire bouger un tant soit peu les lignes (on y croit peu), on ne semble pas exagérer en pensant qu’une partie du jeu vidéo est morte aujourd’hui.

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