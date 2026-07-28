Capcom indique que Resident Evil Requiem a dépassé les 8 millions de ventes, Pragmata s’élève à plus de 2,5 millions

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Lorsque l’on dit que la vie se passe plutôt bien pour Capcom, ce n’est pas uniquement au regard de la qualité de ses productions, dont les dernières majeures en date, Resident Evil Requiem et Pragmata, vont dans ce sens. En effet, c’est aussi sur le plan des chiffres que le bilan est bon, et le dernier rapport trimestriel du développeur et éditeur japonais le confirme.

Resident Evil Requiem // Source : Capcom

Des chiffres dans le vert pour Capcom

L’année de Capcom avait déjà démarré sur les chapeaux de roue avec la sortie de Resident Evil Requiem, avant que le plus discret Pragmata n’épate finalement son monde quelques mois plus tard.

Pour le premier cité, le triomphe est déjà acté avec le statut de meilleur lancement de la saga, avant d’atteindre les 7 millions de ventes à compter du 24 avril. En ce qui concerne Pragmata, et compte tenu de cette étiquette de nouvelle IP, on peut même parler de succès fulgurant en totalisant 2 millions de ventes après un peu plus de deux semaines de commercialisation, montant publié début mai.

Et aujourd’hui, alors que les résultats du premier trimestre de l’année fiscale de Capcom sont tombés, on apprend que cela progresse encore. Resident Evil Requiem a dépassé les 8,06 millions de ventes, tandis que Pragmata a franchi le cap des 2,5 millions.

On constate donc que la courbe de RE Requiem est encore vigoureuse, notamment grâce à quelques offres promotionnelles effectuées depuis la sortie, selon le rapport détaillé de ces résultats financiers. Une dynamique pas vraiment partagée par Pragmata qui, quant à lui, franchit les paliers plus péniblement.

Des chiffres accueillis avec le sourire chez Capcom, surtout que d’autres productions prometteuses sont sur le feu, à commencer par Onimusha: Way of the Sword, dont la sortie arrive le 4 septembre.

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Jaquette de Resident Evil Requiem
Resident Evil Requiem
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Date de sortie : 27/02/2026

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