Double Fine licencie 23 personnes, trois semaines après son retour à l’indépendance contraint par Xbox

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Ce qui devait malheureusement arriver arriva. Tandis que l’ambiance générale a été beaucoup trop tournée vers les remerciements (voire les louanges) à Xbox pour avoir eu l’humble délicatesse de ne pas purement et simplement fermer les studios qui le gênaient dans l’optique de la folle croissance visée par la direction, la réalité frappe au visage. Double Fine, fraîchement redevenu indépendant après le « reset », se voit dans l’obligation de licencier une partie importante de son staff.

Psychonauts 2 // Source : Double Fine Productions

Qui est encore rassuré dans la salle ?

Trois semaines. Il aura fallu trois petites semaines avant que l’amer arrière-goût d’un « reset » déjà indigeste ne se fasse ressentir chez Double Fine. 23 membres viennent en effet d’être licenciées, soit plus de 25% de l’entreprise et de ses 90 personnes la composant avant cette mesure, selon Jason Schreier. Une information que l’on apprend directement depuis le compte Bluesky de Double Fine.

Double Fine (@doublefine.com) 2026-07-28T19:01:18.106Z

Le message, signé par Tim Schafer, invoque une décision prise dans l’optique, ni plus ni moins et selon ses dires, de la survie de l’entreprise :

« Aujourd’hui, Double Fine Productions s’est séparé de 23 membres de son staff. En tant qu’équipe restreinte et très soudée, ces décisions ne sont pas prises à la légère. Seule la survie de notre studio nous a obligé à envisager une mesure aussi douloureuse. Notre transition pour devenir une entreprise indépendante implique aussi d’atteindre une taille qui nous permette de tenir. Toutes les personnes que nous perdons étaient importantes. Elles ont toutes eu un impact dans nos jeux et notre culture, et elles vont nous manquer. Nous sommes engagés à soutenir du mieux que l’on peut chaque personne affectée, et nous les remercions pour leur travail acharné et leur engagement au profit de l’esprit créatif que nous chérissons ici à Double Fine. »

Une bien triste nouvelle que l’on ne pouvait que craindre tant il était impossible de continuer à vivre normalement après avoir été lâché par un gros morceau comme Xbox. L’humain s’en est retrouvé affecté, et quid maintenant de la direction créative du studio ? L’avenir ne tardera pas à nous le dire mais le prochain titre s’annonce sans doute déjà déterminant pour l’équipe de Tim Schafer.

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