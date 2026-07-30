Dragon Ball: Sparking! Zero lance son imposant DLC Super Limit-Breaking NEO avec 33 nouveaux combattants

Un mode solo inédit et de nouveaux personnages

Après une première vague de DLC assez moyenne en matière de contenu, l’extension Super Limit-Breaking NEO propose quelque chose de bien plus complet avec plusieurs ajouts notables. La principale nouveauté de ce DLC prend la forme de l’Aventure brise-limites, un mode solo permettant de sélectionner un personnage puis de le renforcer au cours de plusieurs expéditions. Il s’agit de progresser sur une carte interactive comprenant des combats, des événements et différents défis dont l’emplacement peut varier entre les parties. Une défaite met fin à l’expédition en cours, mais les points d’expérience déjà accumulés sont conservés.

La progression permet ensuite de distribuer des points dans six caractéristiques et d’équiper des Arts de combat conférant différents bonus. Il devient ainsi possible d’orienter un personnage vers l’attaque, la défense ou la gestion du Ki. Les combattants entraînés dans ce mode peuvent ensuite être utilisés lors des affrontements hors ligne et dans les matchs entre joueurs.

Super Limit-Breaking NEO comprend également 33 nouveaux personnages provenant de plusieurs périodes de l’anime. Pour la série originale Dragon Ball, nous avons :

Tao Pai Pai

Son Gohan (le grand-père de Goku)

Général Blue, Nam

C-8

Chichi

Piccolo Daimaô

Ma Junior

Goku (dans sa version du Tournoi mondial)

Malgré un roster déjà bien garni pour cette période, Dragon Ball Z accueille de nouvelles têtes :

Mighty Mask

Kaio Shin

Uub enfant

Zangya

Paikuhan

le roi Vegeta

Bardock Super Saiyan

Chilled

Du côté de Dragon Ball GT, on retrouve :

Vegeta

Trunks

Nuova Shenron

Hell Fighter 17

Super C-17

Enfin, nous avons Champa, Jaco et Cheelai qui complètent notamment la sélection consacrée à Dragon Ball Super. L’extension ajoute également plus de 20 éléments de personnalisation, parmi lesquels des costumes, des techniques et des tenues capables de modifier certaines attaques spéciales. A titre d’exemple, le Kamehameha familial est désormais au complet et 100% fidèle au film. De plus, quatre nouvelles arènes sont proposées, dont le palais du Tout-puissant et la stratosphère de la planète Vegeta. Quatre personnages bénéficient par ailleurs de nouveaux épisodes de combat.

Une mise à jour gratuite qui ajoute deux mécaniques de combat

La sortie du DLC s’accompagne d’une mise à jour gratuite qui introduit trois variantes d’arènes : Terres rocheuses – Vallée blanche, Ruines urbaines – Ciel dégagé et Lave en fusion. Plusieurs ajustements concernent aussi les combats personnalisés, le mode Survie, l’intelligence artificielle et l’équilibrage de nombreux personnages.

Deux nouvelles actions font surtout leur apparition :

Le Boost Sparking! : il permet de consommer plusieurs réserves de compétence afin d’augmenter fortement la puissance offensive pendant le mode Sparking!. Une fois l’effet terminé, les caractéristiques du personnage subissent temporairement des malus.

Le Blast enchaîné : il permet de poursuivre un combo après avoir projeté un adversaire. Un combattant placé en réserve peut entrer immédiatement sur le terrain et lancer une attaque Blast prédéfinie.

Le DLC Super Limit-Breaking NEO est disponible dès maintenant sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC au prix de 34,99€. Le jeu de base est également proposé sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, mais cette extension n’arrivera sur les deux consoles de Nintendo qu’en 2027.