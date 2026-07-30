Dragon Ball: Sparking! Zero lance son imposant DLC Super Limit-Breaking NEO avec 33 nouveaux combattants

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Après plusieurs mois de teasing, Dragon Ball: Sparking! Zero accueille aujourd’hui son extension Super Limit-Breaking NEO. Présenté comme le contenu additionnel le plus ambitieux du jeu, ce DLC est disponible depuis aujourd’hui, soit le 30 juillet 2026, sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC. L’extension ajoute, entre autres, 33 combattants, quatre arènes, plusieurs épisodes de combat et un mode solo inédit.

Dragon Ball: Sparking! Zero - Super Limit-Breaking NEO // Source : Bandai Namco

Un mode solo inédit et de nouveaux personnages

Après une première vague de DLC assez moyenne en matière de contenu, l’extension Super Limit-Breaking NEO propose quelque chose de bien plus complet avec plusieurs ajouts notables. La principale nouveauté de ce DLC prend la forme de l’Aventure brise-limites, un mode solo permettant de sélectionner un personnage puis de le renforcer au cours de plusieurs expéditions. Il s’agit de progresser sur une carte interactive comprenant des combats, des événements et différents défis dont l’emplacement peut varier entre les parties. Une défaite met fin à l’expédition en cours, mais les points d’expérience déjà accumulés sont conservés.

La progression permet ensuite de distribuer des points dans six caractéristiques et d’équiper des Arts de combat conférant différents bonus. Il devient ainsi possible d’orienter un personnage vers l’attaque, la défense ou la gestion du Ki. Les combattants entraînés dans ce mode peuvent ensuite être utilisés lors des affrontements hors ligne et dans les matchs entre joueurs.

Super Limit-Breaking NEO comprend également 33 nouveaux personnages provenant de plusieurs périodes de l’anime. Pour la série originale Dragon Ball, nous avons :

  • Tao Pai Pai
  • Son Gohan (le grand-père de Goku)
  • Général Blue, Nam
  • C-8
  • Chichi
  • Piccolo Daimaô
  • Ma Junior
  • Goku (dans sa version du Tournoi mondial)

Malgré un roster déjà bien garni pour cette période, Dragon Ball Z accueille de nouvelles têtes :

  • Mighty Mask
  • Kaio Shin
  • Uub enfant
  • Zangya
  • Paikuhan
  • le roi Vegeta
  • Bardock Super Saiyan
  • Chilled

Du côté de Dragon Ball GT, on retrouve :

  • Vegeta
  • Trunks
  • Nuova Shenron
  • Hell Fighter 17
  • Super C-17

Enfin, nous avons Champa, Jaco et Cheelai qui complètent notamment la sélection consacrée à Dragon Ball Super. L’extension ajoute également plus de 20 éléments de personnalisation, parmi lesquels des costumes, des techniques et des tenues capables de modifier certaines attaques spéciales. A titre d’exemple, le Kamehameha familial est désormais au complet et 100% fidèle au film. De plus,  quatre nouvelles arènes sont proposées, dont le palais du Tout-puissant et la stratosphère de la planète Vegeta. Quatre personnages bénéficient par ailleurs de nouveaux épisodes de combat.

Une mise à jour gratuite qui ajoute deux mécaniques de combat

Dragon ball sparking zero dlc 02 1

Dragon Ball: Sparking! Zero – Super Limit-Breaking NEO // Source : Bandai Namco

La sortie du DLC s’accompagne d’une mise à jour gratuite qui introduit trois variantes d’arènes : Terres rocheuses – Vallée blanche, Ruines urbaines – Ciel dégagé et Lave en fusion. Plusieurs ajustements concernent aussi les combats personnalisés, le mode Survie, l’intelligence artificielle et l’équilibrage de nombreux personnages.

Deux nouvelles actions font surtout leur apparition :

  • Le Boost Sparking! : il permet de consommer plusieurs réserves de compétence afin d’augmenter fortement la puissance offensive pendant le mode Sparking!. Une fois l’effet terminé, les caractéristiques du personnage subissent temporairement des malus.
  • Le Blast enchaîné : il permet de poursuivre un combo après avoir projeté un adversaire. Un combattant placé en réserve peut entrer immédiatement sur le terrain et lancer une attaque Blast prédéfinie.

Le DLC Super Limit-Breaking NEO est disponible dès maintenant sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC au prix de 34,99€. Le jeu de base est également proposé sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, mais cette extension n’arrivera sur les deux consoles de Nintendo qu’en 2027.

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Jaquette de Dragon Ball Sparking Zero
Dragon Ball Sparking Zero
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Date de sortie : 11/10/2024

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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