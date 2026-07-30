Croc 2: Kingdom of the Gobbos : Un remaster du jeu de plateforme Croc 2 sorti en 1999 annoncé sur PC et consoles

Pas de date de sortie pour le moment

Pour celles et ceux qui auraient oublié ou n’auraient pas joué à l’expérience d’origine, celle-ci nous mettra à nouveau dans la peau de ce cher Croc. Après avoir reçu un étrange message dans une bouteille, notre crocodile partira à la recherche de ses parents biologiques. Malheureusement, son périple sera semé d’embûches puisque, contre toute attente, Baron Dante, son ennemi juré, a été ressuscité par les Dantinis et compte bien en profiter pour se venger. Pour parvenir à nos fins, nous devrons donc vaincre les ennemis et franchir les obstacles qui se mettront en travers de notre route, tout en saisissant l’opportunité de sauver un maximum de Gobbos répartis dans plus d’une quarantaine de niveaux et prenant place dans quatre lieux dotés d’une culture unique : le village côtier de Sailor, le village hivernal de Cossack, le village préhistorique de Caveman, et le village perché au sommet des montagnes d’Inca.

Outre l’intégration d’un gameplay et de visuels remis au goût du jour pour l’occasion, une Croc2pedia sera présente dans le but de nous donner accès à des archives numériques diverses et variées. Documents de game design et publicitaires, vidéos de tests d’animation, galerie des modèles 3D des personnages, interviews avec les développeurs… un contenu solide pourra être consulté en vue d’en apprendre davantage sur la conception du jeu original et son remaster.

Croc 2: Kingdom of the Gobbos sera disponible à une date encore indéterminée sur PC, via Steam et GOG, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch.