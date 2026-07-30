Croc 2: Kingdom of the Gobbos : Un remaster du jeu de plateforme Croc 2 sorti en 1999 annoncé sur PC et consoles

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Si vous êtes fans des jeux de plateforme en 3D imaginés pendant les années 90, alors vous n’êtes sûrement pas passés à côté de Croc: Legend of the Gobbos, le remaster du titre du même nom, qui est sorti l’an dernier. Et si vous l’avez aimé, bonne nouvelle, vous pourrez prochainement découvrir sa suite : Croc 2: Kingdom of the Gobbos. Chapeautée à nouveau par Titanium Studios et Argonaut Games, cette version remasterisée de Croc 2, commercialisé initialement en 1999, a été officialisée et arrivera à une date ultérieure sur PC et consoles.

Croc 2: Kingdom of the Gobbos // Source : Argonaut Games

Pas de date de sortie pour le moment

Pour celles et ceux qui auraient oublié ou n’auraient pas joué à l’expérience d’origine, celle-ci nous mettra à nouveau dans la peau de ce cher Croc. Après avoir reçu un étrange message dans une bouteille, notre crocodile partira à la recherche de ses parents biologiques. Malheureusement, son périple sera semé d’embûches puisque, contre toute attente, Baron Dante, son ennemi juré, a été ressuscité par les Dantinis et compte bien en profiter pour se venger. Pour parvenir à nos fins, nous devrons donc vaincre les ennemis et franchir les obstacles qui se mettront en travers de notre route, tout en saisissant l’opportunité de sauver un maximum de Gobbos répartis dans plus d’une quarantaine de niveaux et prenant place dans quatre lieux dotés d’une culture unique : le village côtier de Sailor, le village hivernal de Cossack, le village préhistorique de Caveman, et le village perché au sommet des montagnes d’Inca.

Outre l’intégration d’un gameplay et de visuels remis au goût du jour pour l’occasion, une Croc2pedia sera présente dans le but de nous donner accès à des archives numériques diverses et variées. Documents de game design et publicitaires, vidéos de tests d’animation, galerie des modèles 3D des personnages, interviews avec les développeurs… un contenu solide pourra être consulté en vue d’en apprendre davantage sur la conception du jeu original et son remaster.

Croc 2: Kingdom of the Gobbos sera disponible à une date encore indéterminée sur PC, via Steam et GOG, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch.

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Jaquette de Croc 2: Kingdom of the Gobbos
Croc 2: Kingdom of the Gobbos
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Date de sortie : N/C

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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