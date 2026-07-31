Control Resonant : Remedy révèle la durée de vie de son action-RPG, il faudra environ 30h pour boucler « l’expérience de base »

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Attendu en septembre prochain sur PC et consoles, Control Resonant a déjà dévoilé pas mal d’informations diverses et variées, par le biais de trailers, séquences de gameplay, making-of, etc. Cependant, quelques interrogations demeurent à son sujet, dont certaines liées à sa durée de vie. Bonne nouvelle, Remedy Entertainment a accepté d’en dire davantage à ce sujet et elle sera bien plus importante que celle proposée par l’opus sorti en 2019. Pour preuve, il faudra environ 30h pour boucler « l’expérience de base ».

Control Resonant // Source : Remedy Entertainment

Et comptez environ 50h pour le 100%

Lors d’un événement presse organisé fin juin dernier par le studio finlandais, TechRadar a pu poser quelques questions au lead gameplay designer Sergey Mohov, dont une à propos de la durée de vie de la production. Selon lui, « l’expérience de base » nécessitera environ 30h pour en voir le bout et il faudra 50h pour finir le jeu à 100%. Des chiffres qui n’ont rien de surprenant sur le papier pour un action-RPG. A titre de comparaison, Control, qui appartient au genre de l’action-aventure rappelons-le, demandait aux alentours des 12-15h pour le terminer en ligne droite et 30-35h pour atteindre le 100% dessus.

Outre aborder ce sujet, le journaliste Isaiah Williams a réussi à glaner des informations supplémentaires sur la future sortie de Remedy. Côté système de combat, si l’épisode de 2019 est resté la principale référence des développeurs pendant sa conception, ils se sont aussi inspirés des affrontements de Devil May Cry 2 et 3 imaginés par Capcom, ainsi que de ceux de plusieurs projets chapeautés par l’entreprise japonaise PlatinumGames (Bayonetta, Vanquish, Astral Chain…) :

« Nous avons utilisé diverses références pour chaque aspect du jeu. Je suis un grand fan de DMC 2, DMC 3, et des titres de PlatinumGames. Il est vraiment difficile de citer une seule source d’inspiration mais je pense que, en jouant davantage, vous remarquerez qu’il y a des éléments que vous avez déjà vus dans d’autres expériences. Toutefois, je ne pense pas qu’on puisse affirmer non plus que Control Resonant est une copie de celles-ci. Nous avons tiré des leçons de ces autres projets, en identifiant ce qui pourrait fonctionner ou pas dans le nôtre, donc vous aurez probablement l’impression de n’avoir jamais joué à un titre similaire. »

Notez également que, pendant cette échange avec TechRadar, Sergey Mohov a tenu à rappeler qu’il ne sera pas indispensable d’avoir fait Control pour profiter de Control Resonant, puisqu’un résumé de l’opus de 2019 sera accessible depuis le menu principal de sa suite. En revanche, l’avoir terminé sera évidemment un atout dans le cadre de l’entière compréhension de la dimension narrative et de l’univers de la franchise.

Rendez-vous le 24 septembre prochain pour découvrir Control Resonant sur PC, via Steam et l’Epic Games Store, PlayStation 5 et Xbox Series. Si vous souhaitez en savoir plus sur l’action-RPG, n’hésitez pas à consulter notre article récapitulatif le concernant.

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Date de sortie : 24/09/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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Avant la sortie de Control Resonant prévue cette année, le premier Control dépasse les 6 millions de ventes

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