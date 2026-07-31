Control Resonant : Remedy révèle la durée de vie de son action-RPG, il faudra environ 30h pour boucler « l’expérience de base »

Et comptez environ 50h pour le 100%

Lors d’un événement presse organisé fin juin dernier par le studio finlandais, TechRadar a pu poser quelques questions au lead gameplay designer Sergey Mohov, dont une à propos de la durée de vie de la production. Selon lui, « l’expérience de base » nécessitera environ 30h pour en voir le bout et il faudra 50h pour finir le jeu à 100%. Des chiffres qui n’ont rien de surprenant sur le papier pour un action-RPG. A titre de comparaison, Control, qui appartient au genre de l’action-aventure rappelons-le, demandait aux alentours des 12-15h pour le terminer en ligne droite et 30-35h pour atteindre le 100% dessus.

Outre aborder ce sujet, le journaliste Isaiah Williams a réussi à glaner des informations supplémentaires sur la future sortie de Remedy. Côté système de combat, si l’épisode de 2019 est resté la principale référence des développeurs pendant sa conception, ils se sont aussi inspirés des affrontements de Devil May Cry 2 et 3 imaginés par Capcom, ainsi que de ceux de plusieurs projets chapeautés par l’entreprise japonaise PlatinumGames (Bayonetta, Vanquish, Astral Chain…) :

« Nous avons utilisé diverses références pour chaque aspect du jeu. Je suis un grand fan de DMC 2, DMC 3, et des titres de PlatinumGames. Il est vraiment difficile de citer une seule source d’inspiration mais je pense que, en jouant davantage, vous remarquerez qu’il y a des éléments que vous avez déjà vus dans d’autres expériences. Toutefois, je ne pense pas qu’on puisse affirmer non plus que Control Resonant est une copie de celles-ci. Nous avons tiré des leçons de ces autres projets, en identifiant ce qui pourrait fonctionner ou pas dans le nôtre, donc vous aurez probablement l’impression de n’avoir jamais joué à un titre similaire. »

Notez également que, pendant cette échange avec TechRadar, Sergey Mohov a tenu à rappeler qu’il ne sera pas indispensable d’avoir fait Control pour profiter de Control Resonant, puisqu’un résumé de l’opus de 2019 sera accessible depuis le menu principal de sa suite. En revanche, l’avoir terminé sera évidemment un atout dans le cadre de l’entière compréhension de la dimension narrative et de l’univers de la franchise.

Rendez-vous le 24 septembre prochain pour découvrir Control Resonant sur PC, via Steam et l’Epic Games Store, PlayStation 5 et Xbox Series. Si vous souhaitez en savoir plus sur l’action-RPG, n’hésitez pas à consulter notre article récapitulatif le concernant.