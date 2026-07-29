NBA 2K27 met à l’honneur ses stars à l’occasion d’une première vidéo de gameplay

NBA 2K27, la continuité ?

À moins d’être un acharné de la balle orange en étant au rendez-vous coûte que coûte, NBA 2K27 semble confirmer le rythme ronronnant que les productions de sport adoptent quelques années après s’être installées dans la génération de consoles en cours.

Car ce trailer de gameplay, sans en être vraiment un en condition de match, montre de belles choses, le tout sur « Family Ties » de Baby Keem et Kendrick Lamar, mais avec un goût de réchauffé, tout du moins visuellement.

Comme chaque année, pourtant, on nous promet des évolutions, et elles sont bien là, mais les révolutions, elles, ne seront toujours pas pour cette fois. Les principaux ajustements de gameplay parlent d’une meilleure IA défensive de nos partenaires et d’un nouveau « Dunk Meter » évaluant de manière plus dynamique la présence défensive au moment d’en claquer un.

Côté Mon JOUEUR, Visual Concepts nous ajoute 19 insignes inédits et en enlève quelques-uns pour faire passer le total de 40 à 53. Les « Cap Breakers » sont de retour avec la possibilité de prévisualiser leur bonus d’attribut dans la Création.

Le mode Ma NBA subit quelques peaufinages tout comme Ma CARRIÈRE et The CITY, qui bénéficieront d’une ambiance nocturne et de la présence du Rucker Park, terrain légendaire du streetball recréé pour l’occasion.

Enfin, terminons par le mode le plus lucratif de NBA 2K27 : MyTEAM. Nouveauté de cet épisode, l’Hôtel des Ventes sera en crossplay sur consoles ce qui, il faut le reconnaître, devrait a priori bouleverser un peu les règles du marché.

Rappel des éditions de NBA 2K27

Au moins, la fierté de cette saison 2026-2027 est la présence de notre Wemby national sur la couverture de l’édition standard. Tout simplement une première pour un français, puisque Tony Parker faisait l’objet en 2015 d’une couverture d’une édition réservée à l’hexagone. Le choix de l’Alien est logique tant il a dominé la ligue, surtout défensivement, faisant de lui le DPOY incontesté de la saison passée. Et sa légende ne fait que commencer.

Sur la Deluxe Edition, on retrouve Caitlin Clark, la shooteuse du Fever de l’Indiana et récente All-Star WNBA. Une édition donnant notamment 100 000 VC, 7 jours d’accès anticipé et pas mal de contenu Ma CARRIÈRE.

Enfin, nous terminons avec D-Rose, talent monstrueux gâché par de nombreuses blessures mais ayant laissé une empreinte légendaire dans la mémoire des fans des Bulls. Il incarne l’Ultra Edition du jeu, laquelle reprend les bonus de l’édition Deluxe en rajoutant 35 000 VC, deux cartes MyTEAM très fortes (dont un Invincible garanti en 2027) ainsi qu’un Pass Pro Saison 1 et un Pass Été (Pass Pro Saisons 7 à 9).

NBA 2K27 arrivera le 4 septembre sur PC via Steam, PS5, Xbox Series et Switch 2. Oui, c’est l’année où les consoles d’ancienne génération sont définitivement abandonnées.