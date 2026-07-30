Gears of War: E-Day s’attarde sur ses modes multijoueur avec des vidéos de gameplay et beaucoup d’infos

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Lors du dernier Xbox Games Showcase, le constructeur a voulu frapper fort en effectuant un focus sur Gears of War: E-Day, la prochaine exclu console majeure dont il est espéré un succès notable. Nous en étions restés majoritairement à des images et des détails sur la campagne solo, malgré quelques informations au sujet du multijoueur. Ses modes, très attendus par les fans, se sont surtout dévoilés aujourd’hui, dans une longue vidéo de plus de 12 minutes, entre trailer et présentation par les développeurs.

Gears of War: E-Day // Source : Xbox

Du gameplay pour les modes multijoueur

À travers une vidéo jouée sur un air de Metallica, le multijoueur de Gears of War E-Day se révèle donc davantage. En tête, nous avons le mode Horde Siege, une nouvelle façon d’apprécier l’expérience proposée par la Horde classique, mode rencontré à plusieurs reprises dans la licence.

Réunissant 12 joueurs et joueuses séparés en trois escouades sur les plus grandes cartes que la licence ait pu proposer, il s’agira de repousser la floppée de Locustes à travers divers objectifs, dont certains à durée limitée, distincts pour chaque escouade.

L’autre mode multi présenté est le Versus. Si vous avez plutôt envie de vous frotter à des adversaires humains, c’est ici que vous trouverez votre bonheur. Les détails de ces deux modes sont largement évoqués dans une seconde partie où les développeurs s’expriment.

Focus développeur sur Horde Siege…

Vous retrouverez dans cette vidéo la moindre information sur les modes Horde Siege et Versus. Sans la retranscrire en entier, on peut déjà parler de Horde Siege, en commençant par son système de classes, qui correspondent un arsenal et une spécialisation. Le tireur d’élite se servira d’un fusil sniper et d’un drone pour aider ses coéquipiers, le medic s’occupera de soigner et ranimer ses alliés tout en se défendant avec des armes à moyenne portée, etc.

Aussi, à force de gagner de l’exp, on déverrouillera des mods d’armure et des mods tactiques afin d’affiner le build voulu. Pour la progression durant une run, les escouades accumuleront de l’énergie, à dépenser dans des caches d’armes pour améliorer leur équipement.

Les développeurs s’attardent également sur le type de missions que les escouades auront à remplir, à l’image de la défense d’un dispositif, ainsi que des objectifs secondaires timés, comme éliminer une cible importante.

… et sur le mode Versus

Gears of war e day 03 1

Gears of War: E-Day // Source : Xbox

Concernant le mode Versus, on retrouve deux escouades face à face avec, au lancement, des modes 4v4 opposant les Locutes aux soldats de la Coalition des Gouvernements Unis, à travers six maps disponibles au départ.

Versus met à profit les nouvelles possibilités en matière de déplacement, comme la glissade ou le saut. Et oubliez les mods du mode Horde Siege, ici, tout le monde démarre à armes égales, même si des joujoux plus puissants sont à récupérer sur la map.

Parmi les modes jouables dès le départ, nous aurons le traditionnel Match à mort en équipe, accompagné de Conquête, une version améliorée du Roi de la Colline. À cela s’ajoutent deux modes inédits : Démolition, dans lequel il faut récupérer une bombe pour la faire exploser dans le camp ennemi, et Creuset, où nous devons porter une arme énergétique dans une zone délimitée (et se défendre avec) pour gagner des points, tandis qu’on subit les assauts des adversaires et que la zone de point évolue.

Bien sûr, d’autres modes, cartes et événements s’ajouteront petit à petit au contenu de base pour garantir la rejouabilité du multi. Si avec tout cela le online vous tente déjà, une bêta ouverte se lancera du 13 au 17 août, et celles et ceux qui auront précommandé le jeu pourront participer à une autre bêta du 6 au 10 août.

Gears of War E-Day arrive le 6 octobre sur PC (via Steam et Microsoft Store) et Xbox Series.

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Jaquette de Gears of War: E-Day
Gears of War: E-Day
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Date de sortie : 06/10/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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