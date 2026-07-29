Atelier Karia : le sondage sur une héroïne plus ronde semble séduire les joueurs

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L’alimentation occupera une place centrale dans Atelier Karia: Le Royaume de la Nuit et le Guide des Souvenirs, au point d’influencer les capacités et l’apparence de son héroïne. Gust envisage désormais d’aller plus loin en faisant évoluer sa silhouette selon la quantité de nourriture ingurgitée. Il y a quelques jours, Koei Tecmo a lancé un sondage international afin de recueillir l’avis des joueurs sur cette mécanique (encore à l’étude). L’initiative suscite déjà de nombreuses réactions favorables, notamment auprès du public japonais. Certains souhaitent même que le studio aille encore plus loin.

Atelier Karia: Le Royaume de la Nuit et le Guide des Souvenirs // Source : Koei Tecmo

Atelier Karia : « On est ce que l’on mange »

Il est plutôt rare, en particulier de la part de Gust, de voir un sondage consacré à une mécanique de gameplay dans un JRPG. Si cette initiative peut donner l’impression d’un certain manque de confiance dans la vision créative du studio, on peut aussi comprendre que Koei Tecmo préfère faire preuve de prudence sur certains sujets, notamment lorsqu’il s’agit d’internationaliser ses licences.

Une stratégie qui semble déjà porter ses fruits avec le succès d’Atelier Yumia. Atelier Karia en sera d’ailleurs la suite directe. Dans ce nouvel opus, la nouvelle alchimiste peut manger des ingrédients, des plats, des objets synthétisés, mais également des armes ou des bombes. Plus de 100 variations d’apparence et de capacités pourront être découvertes en fonction des éléments avalés selon le studio.

Le sondage officiel demande directement aux participants s’ils souhaitent voir la morphologie de Karia changer lorsqu’elle mange des plats ou grignote des snacks. L’illustration qui accompagne cette question présente une version légèrement plus ronde de l’héroïne, avec un ventre plus visible et des formes plus amples (au niveau du visage et des jambes). Gust précise cependant qu’il s’agit uniquement d’une image de référence et que le résultat final pourrait être différent si cette fonctionnalité était retenue.

Atelier karia sondage 1

Atelier karia sondage // Source : ActuGaming

Les personnes favorables à cette idée peuvent également choisir entre deux fonctionnements :

  • La transformation pourrait dépendre automatiquement de la quantité de nourriture consommée
  • La possibilité de sélectionner puis de conserver sa silhouette préférée parmi celles proposées

Certains réclament une transformation plus prononcée

Même si l’on a tous en tête le système de poids de GTA San Andreas, celui d’Atelier Karia devrait être nettement moins prononcé. D’après les réactions japonaises rapportées par le site Automaton, une partie des fans ne se contente pas d’approuver le concept. Plusieurs d’entre eux demandent à Gust d’accentuer davantage la transformation, notamment au niveau du ventre, des jambes ou des bras.

Bien entendu, ces opinions restent assez marginales, cependant les retours observés sur les réseaux sociaux semblent relativement favorables à l’idée. Le sondage porte également sur huit concepts de costumes ainsi que sur d’éventuelles histoires courtes consacrées au quotidien des personnages. Vous avez jusqu’au 23 août 2026 pour compléter le questionnaire.

Atelier Karia: Le Royaume de la Nuit et le Guide des Souvenirs sortira au début de l’année 2027 sur PC via Steam, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch 2.

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