Metal Gear Solid: Master Collection Vol.2 diffuse un trailer mettant en lumière les différentes versions de Snake

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Dans moins d’un mois, Metal Gear Solid: Master Collection Vol.2 se chargera de compléter la série de portages destinés à rendre plus accessibles toute une saga étalée sur des décennies. Une longue histoire autour de Snake, ou plutôt, « des » Snake, ce que le dernier trailer de Konami souligne. L’occasion de voir aussi quelques images de la compilation.

Metal Gear Solid: Master Collection Vol.2 // Source : Konami

Trois nuances de serpent

Quand Konami aura sorti Metal Gear Solid: Master Collection Vol.2, comprenant surtout Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots et Metal Gear Solid: Peace Walker, le développeur et éditeur sera bien embêté pour savoir quoi faire ensuite avec la licence. Au moins, maintenant, et avec la sortie l’an dernier de MGS Delta: Snake Eater, toute la saga principale est disponible sur une même génération de consoles, et c’est ce que Konami veut rappeler en vidéo.

Une rétrospective qui démarre avec la naissance de Naked Snake, nom de code utilisé au début de sa mission en Russie (MGS Delta), puis ensuite dans la peau de Big Boss alors qu’il dirige au Costa Rica l’organisation Militaires Sans Frontières (MGS: Peace Walker), avant de finir aux côtés de Old Snake (MGS 4).

Si vous n’avez rien compris, parfait, c’est peut-être le moment de lancer le volume 1 avant l’arrivée du deuxième. On rappelle que Metal Gear Solid: Master Collection Vol.2 apportera des ajustements visuels légers (que l’on peut voir dans le trailer) ainsi que du contenu numérique bonus, dont les scripts ainsi que des informations sur les jeux concernés, comme le lore, des astuces ou des secrets.

Metal Gear Solid: Master Collection Vol.2 sortira le 27 août sur PC via Steam, PS5, Xbox Series, Switch 2 et Switch.

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Jaquette de Metal Gear Solid: Master Collection Vol.2
Metal Gear Solid: Master Collection Vol.2
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Date de sortie : 27/08/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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