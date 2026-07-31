Metal Gear Solid: Master Collection Vol.2 diffuse un trailer mettant en lumière les différentes versions de Snake

Trois nuances de serpent

Quand Konami aura sorti Metal Gear Solid: Master Collection Vol.2, comprenant surtout Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots et Metal Gear Solid: Peace Walker, le développeur et éditeur sera bien embêté pour savoir quoi faire ensuite avec la licence. Au moins, maintenant, et avec la sortie l’an dernier de MGS Delta: Snake Eater, toute la saga principale est disponible sur une même génération de consoles, et c’est ce que Konami veut rappeler en vidéo.

Une rétrospective qui démarre avec la naissance de Naked Snake, nom de code utilisé au début de sa mission en Russie (MGS Delta), puis ensuite dans la peau de Big Boss alors qu’il dirige au Costa Rica l’organisation Militaires Sans Frontières (MGS: Peace Walker), avant de finir aux côtés de Old Snake (MGS 4).

Si vous n’avez rien compris, parfait, c’est peut-être le moment de lancer le volume 1 avant l’arrivée du deuxième. On rappelle que Metal Gear Solid: Master Collection Vol.2 apportera des ajustements visuels légers (que l’on peut voir dans le trailer) ainsi que du contenu numérique bonus, dont les scripts ainsi que des informations sur les jeux concernés, comme le lore, des astuces ou des secrets.

Metal Gear Solid: Master Collection Vol.2 sortira le 27 août sur PC via Steam, PS5, Xbox Series, Switch 2 et Switch.