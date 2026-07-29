Wuchang: Fallen Feathers fera l’objet d’une suite via le nouveau studio de son réalisateur

Les plumes du phénix

Évincé de Leenzee, le studio derrière Wuchang: Fallen Feathers, selon des informations sorties en avril dernier, Xia Siyuan n’avait pourtant pas dit son dernier mot. Désireux de continuer à développer des jeux vidéo, on le savait à la tête d’un autre studio.

Puis, quelques jours plus tard, Digital Bros, maison mère de 505 Games, éditeur du premier jeu, mettait 4 millions sur la table pour acquérir les droits de la licence Wuchang. Et nous voici fin juillet, avec l’information officielle selon laquelle un deuxième opus se prépare, cette fois avec Indolphinity, le fameux nouveau studio de Xia Siyuan.

Par un communiqué de presse venant de Digital Bros, assurant par ailleurs un apport d’une vingtaine de millions d’euros pour le projet, et aussi par la voix de Xia Siyuan, les deux parties se félicitent de cette collaboration :

« A travers ce partenariat, 505 Games et Indolphinity réaffirment leur conviction partagée au sujet du potentiel de la franchise Wuchang sur le long terme, et leur engagement commun pour préserver l’authenticité et l’identité culturelle de l’IP ».

Nous passerons ensuite les remerciements et les louanges envers 505 Games de la part de Xia Siyuan, ou à quel point il est déterminé à faire encore mieux pour ce deuxième jeu. Et d’ailleurs, il termine sur une note pleine d’espoir pour la suite :

« L’histoire de Wuchang est loin d’être terminée. Ensemble, Indolphinity et 505 Games entament un nouveau périple, dévoilant un chapitre inédit de l’histoire de Wuchang, profondément ancré dans les terres orientales. »

Il n’y a plus qu’à espérer effectivement que ce « Wuchang 2 » fasse mieux, car il y a une bonne base pour y arriver, mais le chantier sera quoi qu’il arrive loin d’être évident.