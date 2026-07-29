Clair Obscur: Expedition 33 : La version Switch 2 s’avère compliquée à développer selon Sandfall Interactive
Le succès immense que fut Clair Obscur: Expedition 33 s’est réalisé avant la sortie de la Switch 2, et le projet fut trop costaud pour être porté sur la première. Un paradoxe que le jeu le plus populaire de 2025 ne soit pas accessible sur l’écosystème Nintendo, auquel veut bien sûr remédier Sandfall Interactive. La version Switch 2 est donc étudiée depuis quelque temps déjà, mais les choses ne sont pas si simples selon des cadres de l’équipe.
La version Switch 2 est un objectif
Lors d’un événement à Yokohama organisé par Epic Games Japan et Sandfall Interactive, une partie de l’équipe a été amenée à aborder plusieurs sujets, dont bien sûr la plupart autour de Clair Obscur: Expedition 33, retranscrits par Automaton. Parmi eux, les influences venant des RPG et animés japonais, l’importance de faire face à des limitations techniques, l’abandon du physique, mais aussi la question de la fameuse version Switch 2 pour le FRPG.
Et si tout le monde la veut, à commencer par Sandfall, les principaux intéressés avouent avoir du fil à retordre. Alexandre Breton (technical artist), Alan Reynaud (lead character et concept artist), Tom Guillermin (co-fondateur et directeur technique) et enfin Guillaume Broche (co-fondateur et PDG) ont parlé de ce portage. C’est d’ailleurs Broche qui commence par dire qu’il « est trop tôt pour annoncer quoi que ce soit pour l’instant ». même s’ils « cherchent un moyen de le faire ».
Le sujet de l’Unreal Engine 5
Tom Guillermin rentre un peu plus dans les détails en évoquant l’écart entre la Switch 2 et les autres plateformes :
» C’est un gros défi technique car nous avons essayé de faire quelque chose de superbe avec le jeu, mais évidemment, la Switch 2 n’est pas aussi puissante que la PlayStation (5) ou que la Xbox Series X. C’est donc un point important à considérer pour nous, surtout vu la taille de notre studio ».
Ensuite, à la question demandant si l’Unreal Engine 5 rajoute au challenge de porter le jeu sur Switch 2, Guillaume Broche acquiesce en déclarant que « beaucoup de fonctionnalités ne sont pas compatibles avec la Switch 2 ». Alan Reynaud indique cependant que, petit à petit, certaines features du moteur évoluent :
« Actuellement, ils sont en train d’intégrer Lumen Lite, qui est plus simple à faire tourner que la version standard de Lumen, mais ce sont des choses qui prennent du temps à être déployées, donc il faudra prendre en compte les prochaines mises à jour de l’Unreal Engine pour décider de la marche à suivre. »
En bref, ce n’est pas pour demain et rien n’est encore garanti, mais Sandfall Interactive est bel et bien sur le dossier.