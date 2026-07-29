Clair Obscur: Expedition 33 : La version Switch 2 s’avère compliquée à développer selon Sandfall Interactive

La version Switch 2 est un objectif

Lors d’un événement à Yokohama organisé par Epic Games Japan et Sandfall Interactive, une partie de l’équipe a été amenée à aborder plusieurs sujets, dont bien sûr la plupart autour de Clair Obscur: Expedition 33, retranscrits par Automaton. Parmi eux, les influences venant des RPG et animés japonais, l’importance de faire face à des limitations techniques, l’abandon du physique, mais aussi la question de la fameuse version Switch 2 pour le FRPG.

Et si tout le monde la veut, à commencer par Sandfall, les principaux intéressés avouent avoir du fil à retordre. Alexandre Breton (technical artist), Alan Reynaud (lead character et concept artist), Tom Guillermin (co-fondateur et directeur technique) et enfin Guillaume Broche (co-fondateur et PDG) ont parlé de ce portage. C’est d’ailleurs Broche qui commence par dire qu’il « est trop tôt pour annoncer quoi que ce soit pour l’instant ». même s’ils « cherchent un moyen de le faire ».

Le sujet de l’Unreal Engine 5

Tom Guillermin rentre un peu plus dans les détails en évoquant l’écart entre la Switch 2 et les autres plateformes :

» C’est un gros défi technique car nous avons essayé de faire quelque chose de superbe avec le jeu, mais évidemment, la Switch 2 n’est pas aussi puissante que la PlayStation (5) ou que la Xbox Series X. C’est donc un point important à considérer pour nous, surtout vu la taille de notre studio ».

Ensuite, à la question demandant si l’Unreal Engine 5 rajoute au challenge de porter le jeu sur Switch 2, Guillaume Broche acquiesce en déclarant que « beaucoup de fonctionnalités ne sont pas compatibles avec la Switch 2 ». Alan Reynaud indique cependant que, petit à petit, certaines features du moteur évoluent :

« Actuellement, ils sont en train d’intégrer Lumen Lite, qui est plus simple à faire tourner que la version standard de Lumen, mais ce sont des choses qui prennent du temps à être déployées, donc il faudra prendre en compte les prochaines mises à jour de l’Unreal Engine pour décider de la marche à suivre. »

En bref, ce n’est pas pour demain et rien n’est encore garanti, mais Sandfall Interactive est bel et bien sur le dossier.