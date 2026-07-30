Final Fantasy VII Revelation n’a pas encore confirmé une sortie en version physique, mais Naoki Hamaguchi milite pour

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L’évolution progressive du jeu vidéo tout dématérialisé n’a jamais cessé depuis ces 15 dernières années, et avec sa décision de stopper la production de galettes de jeu début 2028, PlayStation a décidé de planter un sacré clou dans le cercueil du physique. Mais comme GTA 6 l’a très bien montré, rien n’empêche que certains studios proposent, avant cette date, des éditions « codes dans la boîte », en attendant l’éventuel abandon définitif des boîtiers. Visiblement, Square Enix n’aurait pas encore décidé de livrer Final Fantasy VII Revelation en version physique, chose que son Naoki Hamaguchi encourage.

Final Fantasy VII Revelation // Source : Square Enix

Insère le disque

Ponctué au printemps 2027 avec Final Fantasy VII Revelation, le projet de remake de ce septième opus est tel morceau qu’il a donc fallu pour Square Enix le découper en trois jeux. Une taille conséquente, parfois démesurée, qui se ressent aussi sur le poids des jeux, tant ils offrent une belle ambition visuelle et technique.

Autant pour Remake que pour Rebirth, il fallait pas moins de deux disques pour installer puis lire les jeux en version physique. On imagine donc que Revelation prendra le même chemin ? Eh bien ce n’est pas encore tout à fait certain si l’on en croit Naoki Hamaguchi, réalisateur du remake, d’après des propos rapportés par Gamesradar à l’occasion du Final Fantasy XIV Fan Festival.

Square Enix n’aurait pas encore réellement acté une version physique pour ce troisième opus. Ou plutôt, il n’aurait pas été décidé comment serait proposée cette édition physique. Quoi qu’il en soit, Hamaguchi la souhaite et il le fait savoir :

« Nous sommes encore en train de discuter en interne de la gamme de produit SKU pour Revelation. Je ne peux donc rien affirmer de définitf pour l’instant. Mais je m’efforce pour que les dispositions soient prises afin de pouvoir proposer une forme d’édition physique. »

Ce qu’on peut comprendre, par exemple, c’est qu’une version physique — comprenez par là le boîtier — ne semble faire aucun doute. La question reste donc en suspens sur s’il s’agira de disques à l’intérieur ou bien d’un code dans la boîte.

Les envies face aux réalités du marché

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Final Fantasy VII Revelation // Source : Square Enix

Cette nuance, Hamaguchi l’évoque pour le marché dans sa globalité :

« Il y aura toujours une forme d’édition physique ou en boîte. Vous pourriez avoir un code dans la boîte, ou peut-être une cartouche comme le fait Nintendo, ou encore un disque de lancement ou autre. J’ai le sentiment qu’il y aura toujours quelque chose, et je l’espère. »

On peut aussi jouer sur les mots en imaginant très facilement une édition collector, comme pour les volets précédents, ce qui en soit est une édition physique, mais pas forcément à laquelle on pense lorsque l’on s’interroge.

Un autre élément important de ce débat autour du physique se trouve dans l’obligation pour les studios de confronter leur souhait, en termes de distribution, avec ce qui leur est imposé, notamment du côté de chaque constructeur. Naoki Hamaguchi en parle justement :

« Bien sûr, si l’on parle de Nintendo, il y a des considérations à avoir au sujet des limitations de stockage sur les cartouches ou ce genre de choses, et ensuite vis-à-vis des autres plateformes au niveau de la capacité de données que peut recevoir un disque. Chaque plateforme et constructeur a ses propres règles et contraintes qu’il faut prendre en considération, avec une réflexion à avoir sur le format qui sera le plus adapté pour le jeu. Ce sont des discussions que nous avons actuellement. J’espère vraiment que nous serons capables de proposer une solution qui soit le plus proche possible de ce que les joueurs et les fans attendent, mais il faudra attendre les prochaines annonces pour le savoir. »

Difficile de dire qu’il faut rester pleinement optimiste, mais le réalisateur de Final Fantasy VII Revelation conclut avec humour qu’il se fera « tailler en pièces » si au bout du compte aucune version physique n’est prévue.

Final Fantasy VII Revelation sortira au printemps 2027 sur PC via Steam, PS5, Xbox Series et Switch 2.

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Jaquette de Final Fantasy VII Revelation
Final Fantasy VII Revelation
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Date de sortie : N/C

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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