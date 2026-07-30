Final Fantasy VII Revelation n’a pas encore confirmé une sortie en version physique, mais Naoki Hamaguchi milite pour

Insère le disque

Ponctué au printemps 2027 avec Final Fantasy VII Revelation, le projet de remake de ce septième opus est tel morceau qu’il a donc fallu pour Square Enix le découper en trois jeux. Une taille conséquente, parfois démesurée, qui se ressent aussi sur le poids des jeux, tant ils offrent une belle ambition visuelle et technique.

Autant pour Remake que pour Rebirth, il fallait pas moins de deux disques pour installer puis lire les jeux en version physique. On imagine donc que Revelation prendra le même chemin ? Eh bien ce n’est pas encore tout à fait certain si l’on en croit Naoki Hamaguchi, réalisateur du remake, d’après des propos rapportés par Gamesradar à l’occasion du Final Fantasy XIV Fan Festival.

Square Enix n’aurait pas encore réellement acté une version physique pour ce troisième opus. Ou plutôt, il n’aurait pas été décidé comment serait proposée cette édition physique. Quoi qu’il en soit, Hamaguchi la souhaite et il le fait savoir :

« Nous sommes encore en train de discuter en interne de la gamme de produit SKU pour Revelation. Je ne peux donc rien affirmer de définitf pour l’instant. Mais je m’efforce pour que les dispositions soient prises afin de pouvoir proposer une forme d’édition physique. »

Ce qu’on peut comprendre, par exemple, c’est qu’une version physique — comprenez par là le boîtier — ne semble faire aucun doute. La question reste donc en suspens sur s’il s’agira de disques à l’intérieur ou bien d’un code dans la boîte.

Les envies face aux réalités du marché

Cette nuance, Hamaguchi l’évoque pour le marché dans sa globalité :

« Il y aura toujours une forme d’édition physique ou en boîte. Vous pourriez avoir un code dans la boîte, ou peut-être une cartouche comme le fait Nintendo, ou encore un disque de lancement ou autre. J’ai le sentiment qu’il y aura toujours quelque chose, et je l’espère. »

On peut aussi jouer sur les mots en imaginant très facilement une édition collector, comme pour les volets précédents, ce qui en soit est une édition physique, mais pas forcément à laquelle on pense lorsque l’on s’interroge.

Un autre élément important de ce débat autour du physique se trouve dans l’obligation pour les studios de confronter leur souhait, en termes de distribution, avec ce qui leur est imposé, notamment du côté de chaque constructeur. Naoki Hamaguchi en parle justement :

« Bien sûr, si l’on parle de Nintendo, il y a des considérations à avoir au sujet des limitations de stockage sur les cartouches ou ce genre de choses, et ensuite vis-à-vis des autres plateformes au niveau de la capacité de données que peut recevoir un disque. Chaque plateforme et constructeur a ses propres règles et contraintes qu’il faut prendre en considération, avec une réflexion à avoir sur le format qui sera le plus adapté pour le jeu. Ce sont des discussions que nous avons actuellement. J’espère vraiment que nous serons capables de proposer une solution qui soit le plus proche possible de ce que les joueurs et les fans attendent, mais il faudra attendre les prochaines annonces pour le savoir. »

Difficile de dire qu’il faut rester pleinement optimiste, mais le réalisateur de Final Fantasy VII Revelation conclut avec humour qu’il se fera « tailler en pièces » si au bout du compte aucune version physique n’est prévue.

Final Fantasy VII Revelation sortira au printemps 2027 sur PC via Steam, PS5, Xbox Series et Switch 2.