1666: Amsterdam nous présente un trailer centré sur ses personnages Noa et Aaron

On a tous besoin d’un chat

Pour nous accompagner dans ce nouveau tour d’horizon de 1666: Amsterdam de deux minutes trente centré sur ses personnages principaux, Jean-François Boivin, co-fondateur et producteur exécutif chez Panache Digital Games, renfile la casquette de guide.

On commence en 1666 avec Noa Brooklyn. En apparence apprentie apothicaire, elle est en réalité héritière du savoir ancien maîtrisé par les Zaindaris, et de la mission secrète que cette tribu remplit dans l’ombre. Noa doit sauver les Originaux, des personnes corrompues par le Nux, une magie sombre et ancestrale.

Pour l’aider dans sa quête, elle pourra compter sur l’Heeparan, capable d’absorber ce Nux, et le Nuxefer, un manuscrit que les générations peuvent consulter en étant comme possédées à son toucher.

En ce qui concerne Aaron, l’ambiance est au départ beaucoup plus classique. Il vit en 1999, est enseignant dans une université, et a décidé de se rendre à Amsterdam pour y vivre le passage à l’an 2000.

Sauf qu’une cérémonie étrange le transforme en chat et le téléporte en 1666, lié à Noa par un rituel. L’avantage, c’est que dans la peau d’un félin, personne ne le remarquera particulièrement, ce qui est pratique pour réaliser une mission critique que deux âmes partagent désormais.

1666: Amsterdam est attendu sur PC (via Steam et Epic) à une date inconnue, puis plus tard sur consoles.