1666: Amsterdam nous présente un trailer centré sur ses personnages Noa et Aaron

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Entre deux épisodes de journaux de développeurs sur sa chaîne Youtube, Panache Digital Games nous en dit plus sur 1666: Amsterdam lui-même. Et après s’être attardé sur l’univers des Zaindaris, une tribu capable de manipuler une magie ancienne, le focus est mis sur les deux protagonistes, Noa et Aaron. Leur vie, leurs spécificités ou encore le destin qui les unit, tout ceci est abordé dans une nouvelle vidéo.

1666: Amsterdam // Source : Panache Digital Games

On a tous besoin d’un chat

Pour nous accompagner dans ce nouveau tour d’horizon de 1666: Amsterdam de deux minutes trente centré sur ses personnages principaux, Jean-François Boivin, co-fondateur et producteur exécutif chez Panache Digital Games, renfile la casquette de guide.

On commence en 1666 avec Noa Brooklyn. En apparence apprentie apothicaire, elle est en réalité héritière du savoir ancien maîtrisé par les Zaindaris, et de la mission secrète que cette tribu remplit dans l’ombre. Noa doit sauver les Originaux, des personnes corrompues par le Nux, une magie sombre et ancestrale.

Pour l’aider dans sa quête, elle pourra compter sur l’Heeparan, capable d’absorber ce Nux, et le Nuxefer, un manuscrit que les générations peuvent consulter en étant comme possédées à son toucher.

En ce qui concerne Aaron, l’ambiance est au départ beaucoup plus classique. Il vit en 1999, est enseignant dans une université, et a décidé de se rendre à Amsterdam pour y vivre le passage à l’an 2000.

Sauf qu’une cérémonie étrange le transforme en chat et le téléporte en 1666, lié à Noa par un rituel. L’avantage, c’est que dans la peau d’un félin, personne ne le remarquera particulièrement, ce qui est pratique pour réaliser une mission critique que deux âmes partagent désormais.

1666: Amsterdam est attendu sur PC (via Steam et Epic) à une date inconnue, puis plus tard sur consoles.

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Jaquette de 1666: Amsterdam
1666: Amsterdam
pc

Date de sortie : N/C

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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