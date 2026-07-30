The Defiant : Le FPS chinois se déroulant pendant le Seconde guerre sino-japonaise sortira aussi sur consoles, en plus du PC

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Ce n’est un secret pour personne, les productions AAA chinoises se font une place de plus en plus importante au sein du paysage vidéoludique ces dernières années. Et si, parmi elles, nous retrouvons de nombreux Souls-like, il serait dommage d’oublier qu’il n’y a pas que ça. Pour preuve, en septembre 2024, Hoothanes a dévoilé The Defiant, un FPS se déroulant pendant la Seconde guerre sino-japonaise (1937-1945). Prévu initialement pour sortir uniquement sur PC, ce projet s’est cependant trouvé un éditeur, 4Divinity (Guns of Eschaton, Showa American Story…), entre-temps. Un sérieux coup de pouce qui a permis aux développeurs d’officialiser plus tôt dans la journée que le titre arrivera également sur PlayStation 5 et Xbox Series le moment venu.

The Defiant // Source : 4Divinity

Mais toujours pas de fenêtre de lancement à l’horizon

Outre nous partager cette information, le studio chinois et l’éditeur singapourien ont saisi l’occasion pour diffuser un nouveau trailer de gameplay du FPS. Pour rappel, celui-ci nous plongera au cœur de la Seconde guerre sino-japonaise, qui s’est déroulée en parallèle de la Seconde Guerre Mondiale de 1937 à 1945. Aussi appelée « Guerre de Résistance contre l’invasion japonaise », nous y suivrons un soldat confronté aux événements majeurs qui ont marqué ce conflit, le tout en étant « accompagné d’un fidèle compagnon » qui devrait conférer « une dimension émotionnelle » à notre périple.

Pour atteindre les différents objectifs qui nous seront confiés tout au long de la partie, nous pourrons notamment compter sur la présence de dizaines d’armes diverses et variées. Fusil Hanyang classique, pistolet militaire Mauser, pistolet-mitrailleur MP18… apprendre à tirer intelligemment parti de notre arsenal sera indispensable pour relever les nombreux défis qui nous attendront sur le champ de bataille. Et bonne nouvelle, si le titre ne bénéficiera que de doublages en anglais, chinois et chinois traditionnel au lancement, son interface et ses menus seront bien traduits en français selon la page Steam du jeu.

The Defiant sortira à une date encore indéterminée sur PC via Steam, PlayStation 5 et Xbox Series.

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Jaquette de The Defiant
The Defiant
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Date de sortie : N/C

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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