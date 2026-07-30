The Defiant : Le FPS chinois se déroulant pendant le Seconde guerre sino-japonaise sortira aussi sur consoles, en plus du PC

Mais toujours pas de fenêtre de lancement à l’horizon

Outre nous partager cette information, le studio chinois et l’éditeur singapourien ont saisi l’occasion pour diffuser un nouveau trailer de gameplay du FPS. Pour rappel, celui-ci nous plongera au cœur de la Seconde guerre sino-japonaise, qui s’est déroulée en parallèle de la Seconde Guerre Mondiale de 1937 à 1945. Aussi appelée « Guerre de Résistance contre l’invasion japonaise », nous y suivrons un soldat confronté aux événements majeurs qui ont marqué ce conflit, le tout en étant « accompagné d’un fidèle compagnon » qui devrait conférer « une dimension émotionnelle » à notre périple.

Pour atteindre les différents objectifs qui nous seront confiés tout au long de la partie, nous pourrons notamment compter sur la présence de dizaines d’armes diverses et variées. Fusil Hanyang classique, pistolet militaire Mauser, pistolet-mitrailleur MP18… apprendre à tirer intelligemment parti de notre arsenal sera indispensable pour relever les nombreux défis qui nous attendront sur le champ de bataille. Et bonne nouvelle, si le titre ne bénéficiera que de doublages en anglais, chinois et chinois traditionnel au lancement, son interface et ses menus seront bien traduits en français selon la page Steam du jeu.

The Defiant sortira à une date encore indéterminée sur PC via Steam, PlayStation 5 et Xbox Series.