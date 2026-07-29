Pokémon Pokopia : le DLC Fonds-Bulleux arrivera le 5 août prochain

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Le pass d’extension de Pokémon Pokopia devrait lancer sa première vague de contenu plus tôt que prévu. Après avoir vendu la mèche avec une publicité japonaise diffusée un peu trop tôt, Nintendo a officiellement révélé la date de sortie de Fonds-Bulleux pour le début du mois d’août. Il aurait été dommage de ne pas profiter de l’été pour explorer fonds marins.

Pokémon Pokopia - Fonds Bulleux // Source : Nintendo

Une nouvelle ville sous-marine accessible grâce à « Plongée »

Après avoir cartonné lors de sa sortie en mars dernier, Pokémon Pokopia va prolonger l’expérience avec un premier DLC prévu pour le 5 août prochain. Fonds-Bulleux permettra de découvrir une ville sous-marine comprenant de nouveaux Pokémon, des meubles supplémentaires et des tenues inédites pour Métamorph.

Dans le jeu, notre avatar Pokémon ne peut pas rester sous l’eau plus de quelques secondes. Toutefois, grâce au Pokémon Manaphy, vous allez pouvoir apprendre la capacité Plongée pour explorer les fonds marins. Vous allez ainsi pouvoir faire pousser de la végétation, construire des structures et aménager vos propres espaces sous l’eau. A noter que l’obtention de la capacité plongée sera introduit via une mise à jour gratuite. Vous pourrez ainsi réaliser vos nouvelles constructions sous l’eau, notamment à Grisemer.

Pour ceux disposant du contenu payant provenant du pass d’extension, il vous possible de franchir la porte menant à la ville de Fonds-Bulleux. Nintendo précise qu’il faudra avoir appris Plongée et terminé la requête importante « Un environnement plus agréable » dans la zone de Grisemer. On y croisera évidemment des nouveaux Pokémon comme Otaquin, Gobou ou Corayon.

Leurs capacités vous permettra notamment de cultiver des pastèques. L’autre avantage d’être sous l’eau est que vous allez pouvoir construire des batiments à n’importe quelle hauteur grâce à l’introduction des blocs flottants. En matière d’aventure et d’exploration, le jeu nous promet que les abysses réserveront leur lots de surprises.

La deuxième vague introduira les accessoires pour vos Pokémon

Pokemon pokopia acessoires dlc 1

Pokemon Pokopia – Accessoires // Source : ActuGaming

Le pass comprendra au total trois vagues. La deuxième arrivera à la fin de l’année 2026 avec des nouveautés, mais sans ville supplémentaire. Nintendo a d’ailleurs teasé l’arrivée des accessoires pour Metamorph et les autres Pokémon (tout en révélant la précence de Snubbull) La troisième est programmée pour 2027 et ajoutera, cette fois, une nouvelle cité à restaurer.

Pour rappel, le pass d’extension est déjà disponible au prix de 34,99 €.

Pour en savoir un peu plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre guide complet de Pokémon Pokopia.

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Pokémon Pokopia
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Date de sortie : 05/03/2026

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Pokémon Pokopia : une mise à jour gratuite sous-marine et un Pass d’extension en trois parties à venir pour le jeu de simulation de vie

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