Genshin Impact : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 7.0 (Odette, nouvelle zone, quête d’Archons…)

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Après l’avoir teasé depuis un bon moment, Genshin Impact s’apprête à ouvrir les portes de la septième nation de Teyvat. HoYoverse annonce que la version 7.0, baptisée « L’impitoyable hiver éternel », sera déployée le 12 août prochain. Cette mise à jour donnera accès à une première partie de Snezhnaya et introduira deux nouveaux personnages jouables et l’élément Cryo pour le Voyageur, entre autres.

Genshin Impact - 7.0 Key Art // Source : HoYoverse

Snezhnaya dévoile ses terres gelées

Intrduit dans la mise à jour 6.7, il va être enfin possible d’explorer Snezhnaya. Située au nord de Teyvat, cette terre doit composer avec des températures particulièrement basses et des tempêtes de neige régulières. Ses habitants utilisent une source d’énergie appelée Kresnik pour chauffer les différentes zones habitées, reliées entre elles par des lignes ferroviaires.

Les trains permettront ainsi de rejoindre plusieurs villages et de se rendre jusqu’à Snezhnograd, une importante métropole présentée comme la vitrine de la puissance technologique et militaire de la nation. La ville abrite notamment le quartier général des Fatui, mais on pourra également explorer une toundra sauvage peuplée de créatures ancestrales et de plusieurs villages protégés par les jack frost.

La nouvelle quête d’Archons placera la nation au cœur d’une crise énergétique provoquée par une violente tempête de neige. Votre tâche sera de comprendre les causes de cette catastrophe tout en découvrant les relations entre les différentes factions locales.

Les bannières de la mise à jour 7.0

Genshin impact odette 1

Genshin impact – Odette // Source : HoYoverse

La première nouvelle héroïne de la mise à jour sera Odette, une combattante Cryo 5 étoiles maniant une épée à une main. Membre des Fatui placée sous les ordres de Signora, elle est aussi connue à Snezhnaya comme une ballerine, en parallèle de ses activités d’assassine.

Odette pourra transformer les réactions de Supraconduction et de Dispersion Cryo en Astroconduction et Astrodispersion. Sa compétence élémentaire invoquera une doublure dansante qui infligera continuellement des dégâts Cryo de zone et renforcera les dégâts de réaction astrale de l’équipe. Une seconde activation lui permettra de danser avec cette doublure afin de produire une nouvelle attaque de zone.

Alyosha sera quant à lui un personnage Électro 4 étoiles combattant avec une arme d’hast. Accompagné de la créature Tugarin, ce chasseur pourra augmenter les dégâts d’Astroconduction de l’équipe et restaurer les points de vie des personnages proches. Il sera possible de l’obtenir gratuitement en progressant dans la nouvelle quête d’Archons.

Le Voyageur Cryo et un mode TPS avec des armes à feu

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Genshin impact – Voyageur avec un fusil // Source : ActuGaming

À votre arrivée dans la région, vous recevrez l’Œil de Graie, un outil destiné à faciliter l’exploration. Celui-ci protégera notamment votre groupe contre le froid et permettra d’appeler des trains. Il servira également à créer des structures de glace primale pour résoudre certaines énigmes. Enfin, cet objet donnera accès à un nouveau mode de jeu de tir à la troisième personne. HoYoverse annonce des affrontements qui demande de s’adapter à différents environnements avec trois armes à feu et plusieurs composants d’équipement à récupérer dans Snezhnaya.

La version 7.0 introduira parallèlement l’Astrodispersion, une nouvelle réaction astrale obtenue en combinant les éléments Anémo et Cryo. Celle-ci génère un vortex infligeant des dégâts des deux éléments. Déclencher plusieurs fois la réaction permet d’augmenter son niveau et de renforcer l’explosion finale.

En exploration, l’Astrodispersion améliorera également la hauteur des sauts, tandis que l’Astroconduction donnera accès à de nouvelles interactions avec certains objets. En résonnant avec les Statues des Sept de Snezhnaya, le Voyageur pourra enfin maîtriser l’élément Cryo et participer au déclenchement de l’ensemble des réactions astrales.

Les codes primo-gemmes

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Genshin impact – 7.0 // Source : ActuGaming

Durant le live de présentation, des codes primo-gemmes ont été distribués et ne sont valables que durant quelques jours. Les voici :

  • Everwinter
  • OntoSnezhnaya
  • Odette0812

Quand sortira la version 7.0 de Genshin Impact ?

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Genshin impact 7.0 // Source : ActuGaming

La version 7.0 de Genshin Impact sera disponible dès le mercredi 12 août prochain aux alentours de 4 heures du matin. Une maintenance aura lieu quelques heures auparavant, et vous recevrez des primo-gemmes en compensation.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS5, Xbox Series, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux autres guides sur le jeu pour en savoir plus.

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Date de sortie : 28/08/2020

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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