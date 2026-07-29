Crazy Taxi: World Tour présente en vidéo la Côte ouest et va faire l’objet d’un test réseau privé à la rentrée

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Il s’agit d’un des comebacks excitants prévus par SEGA, Crazy Taxi: World Tour compte ramener la dose de folie et de conduite frénétique caractérisant la licence. S’il ne sort qu’en 2027, et que l’enthousiasme a été quelque peu freiné en apprenant que l’IA générative a été utilisée durant le développement, il reste à donner envie au public. Sa présence à la Gamescom constitue un premier pas en ce sens, mais la boîte japonaise veut également profiter de la rentrée pour tester son multijoueur, en organisant des sessions fermées. Une annonce qui s’accompagne d’un nouveau trailer.

Crazy Taxi: World Tour // Source : SEGA

Les inscriptions à la bêta réseau ont commencé

Jouer les chauffeurs de taxi, c’est bien, mais le faire dans un cadre agréable, c’est encore mieux. Le nouveau trailer de gameplay de Crazy Taxi: World Tour nous montre une de ses destinations ensoleillées avec la Côte ouest.

À côté de ça, on a surtout droit à du gameplay avec quelques profils de clients que nous aurons à amener à destination. On a par exemple ce bodybuilder que l’on envoie directement à l’eau une fois arrêté sur la plage ou bien cette gigantesque livraison de pizzas qu’on imagine périlleuse à livrer, en particulier dans des allées rappelant celles de San Francisco.

Mais surtout, comme dit en introduction, le trailer offre pour SEGA l’occasion idéale de rassembler un maximum d’inscriptions pour son test réseau privé. Une bêta qui est donc centrée sur la nouveauté de cet opus : les modes multijoueur.

Nous aurons d’abord le mode Course, dans lequel six personnes s’affrontent dans un défi de livraison où le ou la vainqueur(e) sera celui ou celle qui aura remporté le plus d’argent. Ensuite, il y aura le mode Police contre Taxi, opposant deux équipes de trois joueurs et joueuses. Chaque personne pourra choisir parmi quatre personnages et six véhicules, avec différentes options de personnalisation. Enfin, deux maps seront sélectionnables pour cette bêta.

Les inscriptions ont commencé sur le site officiel du jeu et restent ouvertes jusqu’au 31 août. Concernant la durée du test réseau privé multijoueur, il durera du 12 septembre 02h00 au 14 septembre 16h00.

Crazy Taxi: World Tour mettra la gomme en 2027 sur PC (via Steam et Microsoft Store), PlayStation 5, Xbox Series et Switch 2.

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