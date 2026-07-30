Spider-Man: Brand New Day reprend des finishers des jeux d’Insomniac
Les jeux Marvel’s Spider-Man d’Insomniac Games ont directement influencé certaines scènes d’action du film Spider-Man: Brand New Day. Tom Holland et le réalisateur Destin Daniel Cretton ont expliqué que plusieurs mouvements utilisés dans le long-métrage s’inspiraient des attaques spectaculaires provenant des deux opus principaux en date. Si vous n’avez pas encore vu le film sorti hier (soit le 29 juillet 2026), vous allez pouvoir vous amuser à dénicher les références aux exclusivités PlayStation durant les scènes d’action.
Le multiverse jusqu’au bout
Interrogé par IGN à l’occasion de la sortie du film, Tom Holland a révélé avoir relancé l’un des jeux Spider-Man la veille de l’avant-première. L’acteur a ensuite confirmé qu’une grande partie des finishers avait influencé les mouvements réalisés par son personnage dans Brand New Day.
Destin Daniel Cretton précise que cette inspiration venait également des concepteurs des scènes d’action et des cascadeurs. Plusieurs membres de l’équipe sont en effet des amateurs de jeux vidéo, dont ceux développés par Insomniac Games. Ils réalisaient alors des captures des attaques qui les intéressaient avant de les présenter au réalisateur et aux scénaristes.
L’objectif était ensuite de déterminer comment reproduire réellement ces animations, initialement conçues pour un jeu vidéo.
Les échanges entre le film et la licence d’Insomniac fonctionnent également dans l’autre sens. En effet, une mise à jour gratuite de Marvel’s Spider-Man 2 a été déployée le 28 juillet dernier sur PlayStation 5 et PC. Elle permet à Peter Parker de porter la tenue « Fresh Start » inspirée de Spider-Man: Brand New Day ainsi que le costume issu du jeu de combat Marvel Tōkon: Fighting Souls!.
Dites-nous en commentaire si vous avez reconnu certains mouvements pendant les combats (sans spoiler, bien sûr) !