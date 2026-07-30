Spider-Man: Brand New Day reprend des finishers des jeux d’Insomniac

Le multiverse jusqu’au bout

Interrogé par IGN à l’occasion de la sortie du film, Tom Holland a révélé avoir relancé l’un des jeux Spider-Man la veille de l’avant-première. L’acteur a ensuite confirmé qu’une grande partie des finishers avait influencé les mouvements réalisés par son personnage dans Brand New Day.

Destin Daniel Cretton précise que cette inspiration venait également des concepteurs des scènes d’action et des cascadeurs. Plusieurs membres de l’équipe sont en effet des amateurs de jeux vidéo, dont ceux développés par Insomniac Games. Ils réalisaient alors des captures des attaques qui les intéressaient avant de les présenter au réalisateur et aux scénaristes.

L’objectif était ensuite de déterminer comment reproduire réellement ces animations, initialement conçues pour un jeu vidéo.

Les échanges entre le film et la licence d’Insomniac fonctionnent également dans l’autre sens. En effet, une mise à jour gratuite de Marvel’s Spider-Man 2 a été déployée le 28 juillet dernier sur PlayStation 5 et PC. Elle permet à Peter Parker de porter la tenue « Fresh Start » inspirée de Spider-Man: Brand New Day ainsi que le costume issu du jeu de combat Marvel Tōkon: Fighting Souls!.

Dites-nous en commentaire si vous avez reconnu certains mouvements pendant les combats (sans spoiler, bien sûr) !