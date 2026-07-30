Spider-Man: Brand New Day reprend des finishers des jeux d’Insomniac

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Les jeux Marvel’s Spider-Man d’Insomniac Games ont directement influencé certaines scènes d’action du film Spider-Man: Brand New Day. Tom Holland et le réalisateur Destin Daniel Cretton ont expliqué que plusieurs mouvements utilisés dans le long-métrage s’inspiraient des attaques spectaculaires provenant des deux opus principaux en date. Si vous n’avez pas encore vu le film sorti hier (soit le 29 juillet 2026), vous allez pouvoir vous amuser à dénicher les références aux exclusivités PlayStation durant les scènes d’action.

Spiderman
Marvel's Spider-Man // Source : Sony

Le multiverse jusqu’au bout

Interrogé par IGN à l’occasion de la sortie du film, Tom Holland a révélé avoir relancé l’un des jeux Spider-Man la veille de l’avant-première. L’acteur a ensuite confirmé qu’une grande partie des finishers avait influencé les mouvements réalisés par son personnage dans Brand New Day.

Destin Daniel Cretton précise que cette inspiration venait également des concepteurs des scènes d’action et des cascadeurs. Plusieurs membres de l’équipe sont en effet des amateurs de jeux vidéo, dont ceux développés par Insomniac Games. Ils réalisaient alors des captures des attaques qui les intéressaient avant de les présenter au réalisateur et aux scénaristes.

L’objectif était ensuite de déterminer comment reproduire réellement ces animations, initialement conçues pour un jeu vidéo.

Les échanges entre le film et la licence d’Insomniac fonctionnent également dans l’autre sens. En effet, une mise à jour gratuite de Marvel’s Spider-Man 2 a été déployée le 28 juillet dernier sur PlayStation 5 et PC. Elle permet à Peter Parker de porter la tenue « Fresh Start » inspirée de Spider-Man: Brand New Day ainsi que le costume issu du jeu de combat Marvel Tōkon: Fighting Souls!.

Dites-nous en commentaire si vous avez reconnu certains mouvements pendant les combats (sans spoiler, bien sûr) !

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Jaquette de Marvel's Spider-Man 2
Marvel's Spider-Man 2
pc ps5

Date de sortie : 20/10/2023

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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