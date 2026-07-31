DragonSword: Awakening dépasse les 200 000 ventes et prépare ses versions consoles

Plus de 200 000 ventes en une semaine sur Steam

Disponible depuis le 23 juillet dernier, DragonSword: Awakening au eu besoin d’une semaine pour dépasser les 200 000 ventes sur Steam. Développé et édité par HOUND13, le titre prend la forme d’un action-RPG en monde ouvert sous Unreal Engine 5. On y incarne Lute, un jeune garçon entraîné dans une aventure sur le continent d’Orbis où un dragon vient de réapparaître après soixante années d’absence.

Le système de combat rappelle fortement celui des gacha games en monde ouvert, comme Genshin Impact. À une différence près : DragonSword: Awakening ne propose ni bannière d’invocation ni microtransactions permettant d’obtenir de nouveaux personnages. Le jeu vous invite ainsi à constituer une équipe parmi les 19 héros disponibles. Chacun possède ses propres compétences et altérations d’état, et il est possible de les faire intervenir successivement au cours des affrontements afin d’enchaîner les combos. Là encore, la parenté avec le titre phare de HoYoverse saute aux yeux.

L’exploration comprend également des donjons, des activités culinaires et des Familiers pouvant nous accompagner durant l’aventure.

Des versions PlayStation et Nintendo sont en développement

HOUND13 souhaite désormais étendre la disponibilité de DragonSword: Awakening sur consoles de salon. Un représentant du studio a confirmé auprès de Gematsu que des versions PlayStation et Nintendo étaient en préparation. Les plateformes précises n’ont cependant pas encore été annoncées. On ne sait donc pas si le jeu vise uniquement la PlayStation 5 et la Nintendo Switch 2, ou si des versions destinées aux générations précédentes sont également envisagées.

DragonSword: Awakening est actuellement disponible uniquement sur PC via Steam.