DragonSword: Awakening dépasse les 200 000 ventes et prépare ses versions consoles

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Quentin

Rédigé par

0

DragonSword: Awakening sort peut-être de nulle part, mais la promesse de jouer à un Action-RPG à la Genshin Impact, sans les mécaniques de gacha, semble avoir séduit du monde. Une semaine après son lancement, DragonSword: Awakening franchit déjà un premier cap en matière de ventes. Le studio sud-coréen HOUND13 annonce que son jeu en monde ouvert s’est écoulé à plus de 200 000 exemplaires sur PC. Le studio confirme également la préparation de versions pour les consoles PlayStation et Nintendo.

DragonSword : Awakening // Source : Hound 13

Plus de 200 000 ventes en une semaine sur Steam

Disponible depuis le 23 juillet dernier, DragonSword: Awakening au eu besoin d’une semaine pour dépasser les 200 000 ventes sur Steam. Développé et édité par HOUND13, le titre prend la forme d’un action-RPG en monde ouvert sous Unreal Engine 5. On y incarne Lute, un jeune garçon entraîné dans une aventure sur le continent d’Orbis où un dragon vient de réapparaître après soixante années d’absence.

Le système de combat rappelle fortement celui des gacha games en monde ouvert, comme Genshin Impact. À une différence près : DragonSword: Awakening ne propose ni bannière d’invocation ni microtransactions permettant d’obtenir de nouveaux personnages. Le jeu vous invite ainsi à constituer une équipe parmi les 19 héros disponibles. Chacun possède ses propres compétences et altérations d’état, et il est possible de les faire intervenir successivement au cours des affrontements afin d’enchaîner les combos. Là encore, la parenté avec le titre phare de HoYoverse saute aux yeux.

L’exploration comprend également des donjons, des activités culinaires et des Familiers pouvant nous accompagner durant l’aventure.

Des versions PlayStation et Nintendo sont en développement

Dragonsword awakening screenshot 01 1

DragonSword : Awakening – Un sort pour lutter contre les vagues de chaleur // Source : Hound 13

HOUND13 souhaite désormais étendre la disponibilité de DragonSword: Awakening sur consoles de salon. Un représentant du studio a confirmé auprès de Gematsu que des versions PlayStation et Nintendo étaient en préparation. Les plateformes précises n’ont cependant pas encore été annoncées. On ne sait donc pas si le jeu vise uniquement la PlayStation 5 et la Nintendo Switch 2, ou si des versions destinées aux générations précédentes sont également envisagées.

DragonSword: Awakening est actuellement disponible uniquement sur PC via Steam.

Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

Sur le même thème

9 Yin Sutra: Immortal, un jeu de survie et d’exploration en monde ouvert centré sur la culture spirituelle, s’annonce sur PC

pc
9 Yin Sutra: Immortal, un jeu de survie et d’exploration en monde ouvert centré sur la culture spirituelle, s’annonce sur PC

Spider-Man: Brand New Day reprend des finishers des jeux d’Insomniac

pc ps5
Spiderman

Gears of War: E-Day s’attarde sur ses modes multijoueur avec des vidéos de gameplay et beaucoup d’infos

pc xbox series
Gears of War: E-Day s’attarde sur ses modes multijoueur avec des vidéos de gameplay et beaucoup d’infos

Dragon Ball: Sparking! Zero lance son imposant DLC Super Limit-Breaking NEO avec 33 nouveaux combattants

pc ps5 xbox series
Dragon Ball: Sparking! Zero lance son imposant DLC Super Limit-Breaking NEO avec 33 nouveaux combattants
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Croc 2: Kingdom of the Gobbos : Un remaster du jeu de plateforme Croc 2 sorti en 1999 annoncé sur PC et consoles
pc ps5 xbox series switch ps4
Croc 2: Kingdom of the Gobbos : Un remaster du jeu de plateforme Croc 2 sorti en 1999 annoncé sur PC et consoles
Final Fantasy VII Revelation n’a pas encore confirmé une sortie en version physique, mais Naoki Hamaguchi milite pour
pc ps5 xbox series switch 2
Final Fantasy VII Revelation n’a pas encore confirmé une sortie en version physique, mais Naoki Hamaguchi milite pour
The Defiant : Le FPS chinois se déroulant pendant le Seconde guerre sino-japonaise sortira aussi sur consoles, en plus du PC
pc ps5 xbox series
The Defiant : Le FPS chinois se déroulant pendant le Seconde guerre sino-japonaise sortira aussi sur consoles, en plus du PC
Pokémon : la reconnaissance faciale devient obligatoire dans certaines boutiques japonaises
Pokémon : la reconnaissance faciale devient obligatoire dans certaines boutiques japonaises
Thimbleweed Park 2, suite du point’n click de Ron Gilbert et Gary Winnick, s’annonce sur PC pour 2028
pc
Thimbleweed Park 2, suite du point’n click de Ron Gilbert et Gary Winnick, s’annonce sur PC pour 2028
Xenoblade Chronicles 2: Torna – The Golden Country passe en 4K et 60 fps sur Nintendo Switch 2
switch switch 2
Xenoblade Chronicles 2: Torna – The Golden Country passe en 4K et 60 fps sur Nintendo Switch 2
1666: Amsterdam nous présente un trailer centré sur ses personnages Noa et Aaron
pc
1666: Amsterdam nous présente un trailer centré sur ses personnages Noa et Aaron
Xbox enregistre une baisse de revenus du hardware, des contenus et des services
xbox series xbox one
Xbox enregistre une baisse de revenus du hardware, des contenus et des services
Stupid Never Dies sortira le 21 octobre et annonce un partenariat d’édition avec SEGA ainsi qu’un pack de DLC
pc ps5
Stupid Never Dies sortira le 21 octobre et annonce un partenariat d’édition avec SEGA ainsi qu’un pack de DLC
Crazy Taxi: World Tour présente en vidéo la Côte ouest et va faire l’objet d’un test réseau privé à la rentrée
pc ps5 xbox series switch 2
Crazy Taxi: World Tour présente en vidéo la Côte ouest et va faire l’objet d’un test réseau privé à la rentrée
Atelier Karia : le sondage sur une héroïne plus ronde semble séduire les joueurs
pc ps5 xbox series xbox one switch 2
Atelier Karia : le sondage sur une héroïne plus ronde semble séduire les joueurs
The Sinking City 2 nous parle du HDR, du New Game + et nous plonge dans Arkham à travers 12 minutes de gameplay
pc ps5 xbox series
The Sinking City 2 nous parle du HDR, du New Game + et nous plonge dans Arkham à travers 12 minutes de gameplay
Pokémon Pokopia : le DLC Fonds-Bulleux arrivera le 5 août prochain
switch 2
Pokémon Pokopia : le DLC Fonds-Bulleux arrivera le 5 août prochain
Wuchang: Fallen Feathers fera l’objet d’une suite via le nouveau studio de son réalisateur
pc ps5 xbox series
Wuchang: Fallen Feathers fera l’objet d’une suite via le nouveau studio de son réalisateur
Clair Obscur: Expedition 33 : La version Switch 2 s’avère compliquée à développer selon Sandfall Interactive
pc ps5 xbox series
Clair Obscur: Expedition 33 : La version Switch 2 s’avère compliquée à développer selon Sandfall Interactive
Garfield: Escape from Monday nous sert 8 minutes de gameplay en guise d’amuse-bouche
pc ps5 xbox series switch
Garfield: Escape from Monday nous sert 8 minutes de gameplay en guise d’amuse-bouche
NBA 2K27 met à l’honneur ses stars à l’occasion d’une première vidéo de gameplay
pc ps5 xbox series switch 2
NBA 2K27 met à l’honneur ses stars à l’occasion d’une première vidéo de gameplay
Double Fine licencie 23 personnes, trois semaines après son retour à l’indépendance contraint par Xbox
pc xbox series ps4 xbox one
Double Fine licencie 23 personnes, trois semaines après son retour à l’indépendance contraint par Xbox
Si Resident Evil ne délivre plus de spin-off, c’est parce que le cycle actuel ne le permet pas, selon Masachika Kawata
Si Resident Evil ne délivre plus de spin-off, c’est parce que le cycle actuel ne le permet pas, selon Masachika Kawata
Halo: Campaign Evolved : Les voix françaises cultes du Major et de Cortana signent une tribune dénonçant Microsoft et l’IA
pc ps5 xbox series
Halo: Campaign Evolved : Les voix françaises cultes du Major et de Cortana signent une tribune dénonçant Microsoft et l’IA
PlayStation Plus : Voici les 3 jeux à venir avec Dying Light 2 pour l’abonnement Essential en août
PlayStation plus jeux logo bleu sony ps4
Capcom indique que Resident Evil Requiem a dépassé les 8 millions de ventes, Pragmata s’élève à plus de 2,5 millions
pc ps5 xbox series switch 2
Capcom indique que Resident Evil Requiem a dépassé les 8 millions de ventes, Pragmata s’élève à plus de 2,5 millions
Marvel’s Spider-Man 2 : Les costumes du dernier film et de Marvel Tōkon débarquent, tout comme le PSSR amélioré
pc ps5
Marvel’s Spider-Man 2 : Les costumes du dernier film et de Marvel Tōkon débarquent, tout comme le PSSR amélioré
Nioh 3 accueillera son premier DLC « Enfer déchaîné » le 19 août prochain
pc ps5
Nioh 3 accueillera son premier DLC « Enfer déchaîné » le 19 août prochain