Pokémon : la reconnaissance faciale devient obligatoire dans certaines boutiques japonaises

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Pour ceux souhaitant profiter des cartes Pokémon, en particulier les enfants, les scalpers représentent systématiquement un obstacle. Face à l’appât du gain et à la spéculation, il devient difficile de profiter normalement du jeu de cartes sans devoir débourser des fortunes. Pour endiguer le problème, The Pokémon Company va mettre en place un système de reconnaissance faciale dans plusieurs boutiques consacrées au Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon au Japon. La mesure s’appliquera dès le 31 juillet 2026 aux enfants ainsi qu’aux adultes.

Pokémon - Mega Rayquaza // Source : The Pokémon Compagny

Aux grands maux les grands remèdes

Le dispositif devrait notamment empêcher une même personne de revenir plusieurs fois afin d’acquérir des displays (souvent limités à une par personne). La reconnaissance faciale sera utilisée lors de l’entrée dans les boutiques et au moment de récupérer un ticket d’accès. Chaque visiteur ne pourra entrer qu’une fois par jour et recevoir qu’un seul ticket. Si le système détecte une deuxième tentative, une alerte sera affichée et l’accès sera automatiquement refusé.

L’utilisation du dispositif sera obligatoire. Les personnes refusant l’enregistrement facial ou les conditions d’entrée ne pourront ni accéder aux boutiques ni obtenir de ticket. Les employés pourront également intervenir lorsqu’ils soupçonnent plusieurs tentatives de passage. Les enfants n’ayant pas encore atteint l’âge de l’école primaire seront exemptés de reconnaissance faciale. Ils devront toutefois être accompagnés d’un représentant légal et ne pourront pas entrer seuls dans les magasins.

The Pokémon Company précise que les données collectées comprendront le nombre d’entrées et les images faciales des visiteurs. Celles-ci seront conservées pendant une durée non précisée avant d’être supprimées.

Cette mesure concerna cinq boutiques éphémères nippones à l’occasion de la sortie de l’extension japonaise « Storm Emerald ». Les Pokemon Center ne sont pas concernés pour le moment, mais The Pokémon Compagny va sans doute utiliser ces boutiques temporaires comme expérimentation afin de voir si le dispositif peut être étendu à plus grande échelle.

Une solution envisageable en France ?

En France, le problème des scalpers de cartes Pokémon est lui aussi devenu un sujet majeur. Malgré les interrogations légitimes que soulève la reconnaissance faciale en matière de protection de la vie privée et de sécurité des données, cette technologie pourrait constituer une piste pour garantir un accès plus équitable aux produits les plus convoités.

L’une des grandes forces de la licence Pokémon réside dans sa capacité à séduire sans cesse de nouvelles générations de joueurs et de collectionneurs. Or, si les enfants d’aujourd’hui se retrouvent privés d’un accès normal aux cartes à cause de la spéculation, certains risquent de se détourner progressivement de la franchise. Une perspective qui peut expliquer en partie pourquoi The Pokémon Compagny prend le problème au sérieux.

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