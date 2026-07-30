Stupid Never Dies sortira le 21 octobre et annonce un partenariat d’édition avec SEGA ainsi qu’un pack de DLC

Un presqu’Halloween de circonstance

Après deux trailers de Stupid Never Dies, on peut se demander à quoi tourne Hiroyuki Kobayashi, un ancien producteur de Capcom désormais à la tête de GPTRACK50, pour nous imaginer un tel cocktail. Et celui du jour continuera peut-être de vous laisser perplexe, alors qu’il nous apprend sa date de sortie, désormais actée à mi-octobre.

https://www.youtube.com/watch?v=U_iwVrIIo6E

On y voit en effet un personnage déjà révélé se dandiner, répondant au doux nom de Phoenix Zaza Hotfeathers. Un être en tout cas bien mystérieux que rencontrera notre héros Davy, sans savoir dans quel camp il se trouve.

Outre la date de sortie de leur bébé, GPTRACK50 et Kobayashi se félicitent de pouvoir désormais compter sur SEGA dans le cadre d’un partenariat d’édition, grâce à qui le jeu pourra connaître une distribution mondiale.

Des effets et des remix musicaux en DLC

https://www.youtube.com/watch?v=Js858PEFHSY

Ce n’est pas tout puisque le studio en profite pour annoncer un pack de DLC intitulé « TickTock Teddies: Nonsense Overload Pack » , inclus dans une Glorious Idiot Edition proposée à 59,99$, soit 10 dollars de plus que la version standard. Reste à voir si les prix en euro concordent.

Le pack contiendra cinq DLC fonctionnant sur le même principe : proposer un effet sonore particulier ainsi qu’un remix d’une musique du jeu. Pas un contenu des plus essentiels mais pourquoi pas. Enfin, pour rester dans la musique, l’opening et l’ending theme de Stupid Never Dies sont disponibles à l’écoute sur les plateformes de streaming.

Le titre est donc désormais attendu le 21 octobre sur PC via Steam et PS5.