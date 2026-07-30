Stupid Never Dies sortira le 21 octobre et annonce un partenariat d’édition avec SEGA ainsi qu’un pack de DLC

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On a l’impression de se répéter mais que voulez-vous, c’est le planning qui veut ça : la rentrée et l’automne 2026 s’annoncent chargés. Une période également visée par Stupid Never Dies, le jeu d’action barré de GPTRACK50 et Netease, sans savoir précisément quand il allait tomber. Par un communiqué officiel, on sait à présent qu’il faut cocher la date du 21 octobre, parmi d’autres informations apportées par le studio.

Stupid Never Dies // Source : GPTRACK50

Un presqu’Halloween de circonstance

Après deux trailers de Stupid Never Dies, on peut se demander à quoi tourne Hiroyuki Kobayashi, un ancien producteur de Capcom désormais à la tête de GPTRACK50, pour nous imaginer un tel cocktail. Et celui du jour continuera peut-être de vous laisser perplexe, alors qu’il nous apprend sa date de sortie, désormais actée à mi-octobre.

https://www.youtube.com/watch?v=U_iwVrIIo6E

On y voit en effet un personnage déjà révélé se dandiner, répondant au doux nom de Phoenix Zaza Hotfeathers. Un être en tout cas bien mystérieux que rencontrera notre héros Davy, sans savoir dans quel camp il se trouve.

Outre la date de sortie de leur bébé, GPTRACK50 et Kobayashi se félicitent de pouvoir désormais compter sur SEGA dans le cadre d’un partenariat d’édition, grâce à qui le jeu pourra connaître une distribution mondiale.

Des effets et des remix musicaux en DLC

https://www.youtube.com/watch?v=Js858PEFHSY

Ce n’est pas tout puisque le studio en profite pour annoncer un pack de DLC intitulé « TickTock Teddies: Nonsense Overload Pack » , inclus dans une Glorious Idiot Edition proposée à 59,99$, soit 10 dollars de plus que la version standard. Reste à voir si les prix en euro concordent.

Le pack contiendra cinq DLC fonctionnant sur le même principe : proposer un effet sonore particulier ainsi qu’un remix d’une musique du jeu. Pas un contenu des plus essentiels mais pourquoi pas. Enfin, pour rester dans la musique, l’opening et l’ending theme de Stupid Never Dies sont disponibles à l’écoute sur les plateformes de streaming.

Le titre est donc désormais attendu le 21 octobre sur PC via Steam et PS5.

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Jaquette de Stupid Never Dies
Stupid Never Dies
pc ps5

Date de sortie : N/C

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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