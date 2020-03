Tout juste cinq ans après nous avoir charmé avec Ori and the Blind Forest, la licence revient avec un second opus maintes et maintes fois repoussé, Ori and the Will of the Wisps. Au programme, quelques nouveautés, un titre plus complet, mais un charme qui opère comme jamais, avec une direction artistique somptueuse et une bande-son enivrante. Il reste pour autant un metroidvania parfois complexe, c’est pourquoi nous vous avons préparé cet article afin de répondre à toutes vos questions dans une FAQ dédiée, mais aussi pour vous donner quelques astuces et guides pour avancer dans le jeu.

Guides et astuces

FAQ (Foire aux questions)

Si vous n’avez pas suivi tout l’actualité autour de Ori and the Will of the Wisps, voici quelques questions que vous vous posez peut-être.

Qu’est-ce que Ori and the Will of the Wisps ?

Ori and the Will of the Wisps est un jeu d’aventure et de plateformes aux allures de metroidvania. Il s’agit de la suite de Ori and the Blind Forest, sorti en 2015 sur PC, Xbox 360 et Xbox One, puis sur Switch en 2019. Le titre nous raconte le périple de Ori, une petite créature qui doit faire face à d’innombrables dangers pour retrouver Kun, son amie chouette. Comme pour le premier opus, de nombreuses phases de plateformes sont présente, même si le jeu est plus orienté action que son aîné, avec diverses options et armes pour combattre les adversaires.

Quand sort Ori and the Will of the Wisps ?

Ori and the Will of the Wisps est disponible depuis le 11 mars 2020, après avoir été repoussé à de nombreuses reprises. Le titre devait initialement sortir en février, avant d’être décalé à cette date.

Sur quelle(s) console(s) sera disponible Ori and the Will of the Wisps ?

Le jeu est disponible sur Xbox One et sur PC. Par ailleurs, il est également présent dès sa sortie dans le Game Pass, aussi bien celui sur console que sur PC, ce qui veut dire que tous les possesseurs de l’abonnement peuvent jouer à ce second opus sans payer de frais supplémentaires.

Quelle est la durée de vie de Ori and the Will of the Wisps ?

Le titre possède une durée de vie similaire au premier opus. La durée de vie de Ori and the Will of the Wisps se situe entre 10 ou 15 heures de jeu selon la difficulté choisie. Bien entendu, il faudra plus de temps pour tout explorer et pour ramasser tout ce qu’il est possible de collecter à travers la map.

Quelles sont les nouveautés de Ori and the Will of the Wisps ?

La principale nouveauté de ce second opus se situe au niveau des combats, puisque notre petit héros peut désormais manipuler des armes comme une épée ou un arc. De ce fait, le jeu est plus orienté action, et demande ainsi autant de réflexes durant les combats que dans les phases de plateformes. De nouvelles capacités sont présentes, et des modes de jeu inédits font leur apparition, comme un mode course contre-la-montre et un mode qui permet d’affronter des vagues d’ennemis.

Faut-il avoir joué à Ori and the Blind Forest pour apprécier cette suite ?

Même s’il s’agit d’une suite, il n’est pas nécessaire d’avoir joué au premier Ori pour se lancer dans ce deuxième épisode. Bien entendu, on ne pourra que recommander de jouer à Ori and the Blind Forest en premier, ne serait-ce que parce qu’il s’agit d’un excellent titre, mais l’histoire n’est pas vraiment prédominante dans la série. Il est facile de comprendre qui sont les personnages et leur relation rien qu’en jouant à Ori and the Will of the Wisps.

Est-il possible de jouer avec Kun, la chouette, plutôt que Ori ?

Malheureusement non, Ori est bien le seul personnage jouable de cet opus. Il existe de très rares exceptions où vous prendrez le contrôle de Kun, mais cela ne durera que quelques secondes le temps d’une séquence bien précise.

Y a t-il des collectibles à ramasser dans Ori and the Will of the Wisps ?

Comme tout bon metroidvania qui se respecte, Ori and the Will of the Wisps vous demandera souvent de revenir sur vos pas afin de débloquer de nouveaux chemins grâce à vos pouvoirs. En faisant cela, vous pourrez aussi ramasser des collectibles, qui serviront de monnaie ou qui augmenteront vos statistiques.

Peut-on jouer à la manette sur PC à Ori and the Will of the Wisps ?

Il est tout à fait possible de jouer avec n’importe quelle manette au jeu sur PC, si vous possédez les logiciels pour. Vous pouvez même jouer avec votre manette PS4 en configurant bien les boutons, qui seront toujours ceux de la manette Xbox à l’écran.

Où acheter Ori and the Will of the Wisps ?

Le jeu est disponible sur Amazon dans sa version Xbox One, à bas prix puisqu’il ne côute que 29,99 €.

En plus de cette édition simple, une édition collector était en précommande avant la sortie du jeu et contenait un artbook et la bande-son du jeu. Depuis, cette édition est en rupture de stock, mais il se pourrait qu’elle soit à nouveau disponible à l’achat plus tard.

