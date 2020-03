Tous les sanctuaires – Ori and the Will of the Wisps

Au cours de votre périple dans Ori and the Will of the Wisps, vous croiserez d’étranges lieux qui sont en réalité des sanctuaires de combat. Avant de vous y lancer, il faudra bien vous préparer, puisque ces arènes vous opposeront à des vagues d’ennemis.

Où trouver les sanctuaires de combat dans Ori and the Will of the Wisps ?

Tous les sanctuaires vous donneront l’occasion de prouver votre valeur en combat avec plusieurs types d’ennemis à chaque fois. Il est donc recommandé d’avoir toute sa vie au début du défi pour mieux le relever. De plus, vous recevrez de l’énergie entre chaque vague afin de vous soigner.

La récompense est de taille, puisque pour chaque sanctuaire complété, vous obtiendrez une extension d’emplacement de fragment, qui vous permettra d’utiliser un fragment spirituel en plus à chaque fois.

Voici la liste de tous les sanctuaires, classés par zone. Vous pouvez les retrouver grâce aux différents screens de la map qui indiquent où ils sont positionnés.

Marais de Mornonde

Emplacement : L’une des premières arènes que vous pourrez croiser au cours de votre aventure. Elle se situe près de l’une des entrées vers la zone de la Source, au sud-est de cette dernière.

Emplacement : Tout au sud de la zone, près d’un téléporteur.

Bois du Silence

Emplacement : L’arène se situe au fond de la zone, juste avant l’entrée dans les Étendues Tourmentées.

Clairières de la Source

Emplacement : Se situe près de l’entrée dans le Territoire de Baur, à la jonction entre les Clairières de la Source et la Source.

Tréfonds de Fongesylve

Emplacement : Au sud-ouest de la zone. Nécessite d’avoir terrassé le boss de la zone dans un premier temps (ou d’obtenir la capacité Lueur, mais l’énergie perdue par l’activité de cette dernière serait handicapant).