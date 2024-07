Dynasty Warriors: Origins fait le plein de nouvelles images et d’informations inédites, l’épisode le plus ambitieux en vue

Mais ça ne vaut pas « 1 million troops » hein

Dynasty Warriors: Origins veut nous raconter une version unique de la guerre des Trois Royaumes en nous faisant aborder le point de vue d’un personne inédit. L’histoire débutera avant la révolte des Turbans jaunes et notre héros amnésique (comme c’est pratique) fera la rencontre de Zhang Jiao et Guan Yu, deux figures historiques assez connues avec lesquelles il va s’allier. On vivra a priori toute l’histoire du point de vue de notre héros et non pas en changeant systématiquement de camp.

On nous promet également que les grands moments de cette époque seront racontés avec plus de clarté, ce qui aidera celles et ceux qui ne connaissent pas cette période à mieux la comprendre. On notera que l’on ne sait toujours pas si notre protagoniste est unique ou s’il pourra être personnalisé. Il sera possible de contrôler Guan Yu et d’autres alliés en remplissant certaines conditions.

Du gameplay a aussi été capturé durant la présentation, où l’on peut voir le déroulé d’une mission. L’IA devrait être plus agressive avec des ennemis qui attaquent en coopération. Quand il y en a une dizaine, tout va bien, mais le but du jeu est aussi de faire face à des grandes armées, qui pourront afficher plus d’un millier de soldats, soit le plus grand nombre d’ennemis jamais affiché par la série.

Dynasty Warriors: Origins sera disponible dès 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series.