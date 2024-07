Lost Soul Aside ne donne toujours pas de date, mais le jeu d’action se montre avec un peu de gameplay

Un combat et puis s’en va

Et dire que dans un monde parfait, Lost Soul Aside devrait déjà être entre nos mains. C’est en tout cas ce qui était prévu puisque le titre devait sortir au début de cette année 2024. UltiZero Games n’a pas pu tenir sa promesse et le studio s’est encore une fois enfermé dans sa bulle, sans que l’on sache si le projet avance vraiment ou non. Pour rassurer le public, il fallait donc que le jeu soit montré lors de la ChinaJoy qui a lieu durant tout ce week-end.

En résulte une démonstration de gameplay de quelques minutes, qui s’attarde sur le tutoriel du jeu pour mieux nous laisser apprécier les combos et les mouvements de notre héros tout de noir vêtu. Lost Soul Aside se montre toujours aussi flashy, avec un gameplay qui vient s’inspirer des grands noms des jeux d’action, Bayonetta et Devil May Cry en tête (surtout pour ce qui est des armes). On voit comment tout cela fonctionne lors d’un combat de boss, qui devrait se situer au début du jeu étant donné que le titre nous a montré par le passé des affrontements bien plus mémorables.

Et dans tout cela, pas de date. Toujours aucune date de sortie à l’horizon pour Lost Soul Aside, qui teste vraiment notre patience.