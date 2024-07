Aperçu Ark of Charon – Entre gestion nomade et défense intense

Condition de test: Nous avons testé Ark of Charon sur PC, sur quatre parties différentes. Ces quatre parties réunies présentent un temps de jeu approximatif de 12h.

Survivre dans un monde empreint d’hostilité

L’intrigue de Ark of Charon est assez simple. Le joueur est emmené dans un monde ravagé par les ténèbres après la chute de l’arbre de vie. Dans cet univers, le joueur prend le contrôle des golems, des créatures chargées de protéger un jeune planton, dernier espoir de la vie sur terre. Ce planton est monté sur un arbre gigantesque qui se déplace constamment pour échapper à une tempête de ténèbres qui engloutit tout sur son passage. Le joueur doit planifier correctement ses mouvements afin de pouvoir éviter cette tempête qui le suit constamment, créant une ambiance tendue tout au long de l’aventure.

Au coeur de tout cela, le joueur peut profiter d’un gameplay qui mixe gestion de ressources et de base avec une dimension Tower Defense très présente. L’aventure commence avec trois golems exécutant diverses tâches comme la collecte de ressources, ou la construction de structure, chose assez habituelle pour les titres du genre. Néanmoins, Ark of Charon apporte une couche supplémentaire à son gameplay en demandant au joueur de relocaliser sa base de façon récurrente afin d’éviter les ténèbres. Chaque nouvelle zone découverte durant les déplacements de l’arbre géant étant différente, le joueur doit jongler avec les ressources à sa disposition et les stocks déjà en sa possession.

En outre, la construction de la base doit tenir compte du mouvement perpétuel de l’arbre, rendant le tout particulièrement intéressant à prendre en main. En effet, le mouvement de l’arbre rend les bâtiments souvent instables et leur positionnement peut vite devenir délicat, rendant le processus de construction à la fois frustrant et palpitant. De plus, l’espace proposé pour la construction est relativement limité puisqu’il se cantonne au dos de l’arbre, obligeant ainsi le joueur à opter pour une architecture verticale plutôt qu’horizontale, rendant ainsi la stabilité et la gestion du tout encore plus délicates.

Quant au second aspect du gameplay, à savoir le Tower Defense, celui-ci se manifeste lorsque le joueur traverse de nouvelles régions. Ainsi, le joueur se doit de préparer ses défenses avant chaque déplacement pour protéger le cœur de l’arbre des attaques ennemies. Les combats sont intenses et nécessitent une préparation minutieuse, car il est toujours nécessaire d’équilibrer la construction de défenses et la gestion des ressources. Les armes, elles, peuvent être automatisées ou contrôlées manuellement. Une fois tout préparé et le déplacement lancé, le combat peut alors débuter. Du fait d’une précision parfois douteuse des armes, ces affrontements peuvent être compliqués à mener à bien, et une certaine prise en main est nécessaire pour gérer la base avec précision.

Un titre envoûtant mais imparfait

En parlant de prise en main, Ark of Charon propose une courbe d’apprentissage particulièrement raide. Ceci est majoritairement dû à des tutoriels limités et à une interface utilisateur qui peut être perçue comme peu intuitive. Les joueurs devront s’armer de patience et relancer plusieurs parties avant de pouvoir maîtriser les mécaniques de base du titre, ceci étant une chose qui peut en décourager plus d’un. Cependant, une fois les bases assimilées, le jeu offre une expérience de gestion et de Tower Defense gratifiante et stimulante.

Visuellement, le titre de Angoo Inc. offre des visuels au style aquarelle, rappelant par moment certaines des plus anciennes œuvres du studio Ghibli. Les contrastes entre les couleurs vives de la journée et les variations foncées et oppressantes de la nuit créent une atmosphère immersive. Malgré tout, il est important de noter qu’un effet de « flou », moins détaillé, est présent lorsque l’on zoom sur le jeu, ce qui est bien dommage à l’heure où nos machines sont de plus en plus puissantes et capables d’afficher des graphismes léchés.

Enfin, le jeu propose une ambiance sonore forte, aux musiques qui s’adaptent à merveille aux différentes phases de gameplay. Ceci ajoute une sorte de tension lors des phases d’affrontements, tandis qu’une certaine sérénité prend place durant les phases de construction. Les effets, quant à eux, sont bien intégrés et permettent à nos oreilles de profiter du titre à leur façon.

Ainsi, nous pouvons dire que Ark of Charon est un jeu majoritairement réussi, qui combine habilement gestion de colonie et Tower Defense, tout en offrant une expérience intéressante avec son aspect base mobile et son cadre post-apocalyptique. Bien que présentant quelques défauts, notamment dans son accessibilité et ses qualités visuelles, nous pensons qu’il s’agit ici d’un titre à surveiller.