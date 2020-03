On débute cette soluce d‘Ori and the Will of the Wisps avec le premier chapitre, Nid d’Hirondelle, ou plutôt le prologue. Cela débute donc avec une introduction, semblable à Ori and the Blind Forest, où l’on nous introduit Ori, notre héros, ainsi que Kun, la fameuse chouette. Voici le cheminement complet du prologue.

Soluce Nid d’Hirondelle

C’est tout simplement le prologue. Vous allez d’abord suivre le chemin, en prenant vers la gauche, avec de rejoindre votre nid. Après quelques courts passages d’une cinématique, vous devrez en ressortir vers la droite. En sortant, vous profiterez d’une nouvelle cinématique et assisterez au premier vol de Kun… pas très concluant.

Quand vous aurez de nouveau la main, rejoignez Kun au bord de l’eau en continuant sur votre droite. Moment nostalgie émotion assez triste, et vous devrez effectuer une action pour continuer le jeu une fois la nuit passée.

Là, retournez sur votre gauche. Cela vous permettra de prendre vos marques. Si vous avez joué au premier jeu Ori, les commandes devraient rapidement vous revenir. Vous vous déplacez horizontalement et vous pouvez utiliser le saut. Il est possible de s’agripper aux murs pour profiter d’un peu de hauteur et vous pouvez aussi courir pour avoir de l’élan.

Pour ouvrir le passage ensuite, sautez et tirez sur la corde. A l’intérieur, vous allez devoir vous agripper à la paroi de gauche pour ensuite sauter sur la petite plateforme de l’autre côté. Pensez à bien maintenir la touche de direction. Utilisez ensuite les murets à droite puis à gauche pour atteindre le sommet.

En haut, vous obtiendrez la Plume de Kuro, une nouvelle compétence. Celle-ci vous permet de planer et d’atteindre plus facilement des plateformes éloignées. Sautez donc sur la droite pour utiliser votre nouvelle capacité en maintenant la touche adéquate. Retournez ensuite voir Kun pour l’arranger, lui remonter le moral et lui proposer la plume.

Ensuite, vous allez pouvoir contrôler Kun. Vous pouvez sauter puis battre des ailes pour sauter une nouvelle fois avec la même touche ou alors planer pour atteindre des plateformes plus éloignées. Vous aurez ensuite droit à une magnifique cinématique qui enchaîne sur l’intrigue de ce nouvel opus, et place désormais à l’histoire principale. Retournez à l’index de notre guide complet pour ne rien manquer.