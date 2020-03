Le gardien de l’arbre – Ori and the Will of the Wisps

Lors de votre arrivée dans Bois de Silence dans Ori and the Will of the Wisps, vous croiserez certainement la route d’un kii désabusé par la situation de la région, au pied d’un arbre de compétence complètement desséché. Il vous demandera alors de restaurer un peu de lumière en vous donnant la quête « Le gardien de l’arbre ».

Que faire de la Branche d’arbre ?

Dans un premier temps, il vous donnera une Branche d’arbre. Retournez aux Clairières de la Source pour la montrer à Tully, qui se situe légèrement en hauteur tout à droite du village. Après un bref échange avec ce dernier, vous pouvez retourner à nouveau dans le Bois du Silence.

Vous pouvez alors terminer la quête en reparlant au kii, qui vous donnera une graine d’arbre en récompense. Une fois cette graine plantée grâce à Tully, vous obtiendrez la fameuse amélioration Lumière ancestrale.