Déjà un petit renouveau pour le jeu

Avec cette mise à jour, le Creuset de Cerim se voit être modifié avec un nouveau mode rogue-lite ainsi qu’un nouveau système de bénédiction via les Echos. Ces derniers permettront de créer des builds uniques afin de rendre chaque run différente, dans la grande tradition du genre. Pour l’occasion, les combats ont aussi été améliorés pour les rendre plus viscéraux et plus sanglants, notamment en vous permettant de découper (littéralement) vos ennemis.

L’update intègre également de nouveaux types d’ennemis (sous la faction des « Gloam »), tandis que d’autres créatures moins belliqueuses pourront être trouvées, avec des animaux errants à caresser entre deux challenges corsés. On notera enfin que le titre est complètement compatible avec le Steam Deck, après avoir réglé quelques bugs en plus.

No Rest for the Wicked est disponible sur PC via Steam. Il sortira également plus tard sur PlayStation 5 ainsi que sur Xbox Series. Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur le jeu, on vous redirige vers notre aperçu complet.