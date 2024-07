Guide Still Wakes The Deep

Dans cette première partie, vous retrouverez l’ensemble de nos astuces, guides et autres soluces sur Still Wakes The Deep. Sachez que cette section sera régulièrement mise à jour d’ici le lancement du jeu et après sa sortie, donc n’hésitez pas à revenir la consulter.

FAQ Still Wakes The Deep

Dans cette section, vous retrouverez les questions régulièrement posées au sujet du jeu Still Wakes The Deep. Vous pouvez poster vos questions en commentaires et nous alimenterons cette FAQ.

L’histoire de Still Wakes The Deep pas à pas

Trophée/Succès – L’ami de tous

Présentation Still Wakes The Deep

Still Wakes The Deep est un jeu d’horreur jouable à la première personne, où l’on incarne Caz qui se retrouve pris au piège sur une plateforme pétrolière offshore située au cœur d’une tempête vicieuse en pleine mer du Nord. Alors que toutes les lignes de communication ont été coupées et que toutes les issues semblent avoir disparu, Caz va devoir se confronter à l’horreur inconnue qui se trouve à bord afin d’espérer échapper à cet enfer.

Quand et où sort Still Wakes The Deep

Still Wakes The Deep est disponible depuis le 18 juin 2024 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et sur PC (Steam et Epic Games Store). De plus, le titre est disponible day one sur le Game Pass de Microsoft.

Où acheter Still Wakes The Deep au meilleur prix ?

Quelle est la durée de vie de Still Wakes The Deep

Si vous voulez venir à bout de Still Wakes The Deep, il ne vous faudra que quatre petites heures en ligne droite et environ six heures pour faire le 100%.

En bref