Comment obtenir la Lumière ancestrale – Ori and the Will of the Wisps

En avançant au fur et à mesure de Ori and the Will of the Wisps, vous serez en mesure de renforcer les aptitudes d’Ori, notamment sa santé et sa jauge d’esprit. Vous pouvez également augmenter sa force d’attaque, mais pour cela, il faudra effectuer certaines actions spéciales afin d’obtenir l’amélioration « Lumière ancestrale ».

Où trouver la Lumière ancestrale ?

En obtenant la « Lumière ancestrale », les attaques d’Ori feront 25% de dégâts supplémentaires, ce qui n’est pas à négliger. Surtout qu’il existe deux exemplaires de cette capacité, permettant alors de monter à 50%. Cette capacité n’a pas besoin d’être équipée une fois acquise, et sera ajoutée d’office aux caractéristiques d’Ori.

Terriers de Minuit

Pour trouver la première, direction les Terriers de Minuits, ou plutôt la fin du Marais de Mornonde. Pour ouvrir cette zone, il faut répondre à une énigme comme précisé dans notre guide dédié, en jouant une musique grâce aux plantes suspendues.

Mais à droite de ces plantes, on remarque une autre entrée, qui cache un arbre de capacité. Pour ouvrir cette entrée, il va falloir jouer la même mélodie que pour l’ouverture des Terriers de Minuit, mais cette fois-ci à l’envers, c’est à dire :

Gauche

Milieu

Gauche

Droite

Droite

Milieu

Gauche

Vous pourrez ainsi récupérer la première Lumière ancestrale.

Bois du Silence

Pour la seconde, direction le Bois du Silence. Près du puits de téléportation de la zone, à gauche, vous trouverez un arbre de capacité desséché, avec un PNJ à côté de lui. Ce dernier vous donnera une branche, que vous devez rapporter à Tully, aux Clairières de la Source. Retournez ensuite voir le PNJ pour qu’il vous donne une graine d’arbre, qu’il faudra planter avec l’aide de Tully.

L’arbre qui va pousser dans le village n’est rien d’autre qu’un arbre de capacité, qui vous donnera ensuite accès à la seconde « Lumière ancestrale ».

N’hésitez pas à retrouver notre guide complet pour découvrir d’autres astuces pour Ori and the Will of the Wisps.