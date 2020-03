La boussole perdue – Ori and the Will of the Wisps

Durant votre attention au Moulin de la Source dans Ori and the Will of the Wisps, vous croiserez à nouveau Tokk, qui vous demandera encore une fois de rechercher un objet pour lui. Voici comment terminer la quête annexe « La boussole perdue ».

Où trouver l’Aiguille de fer ?

Pour trouver l’Aiguille de fer que Tokk vous demande, il faudra tout d’abord vous avancer encore plus au coeur du moulin infecté. Pour accéder au point le plus haut du moulin, vous devrez débloquer les roues qui permettent au mécanisme de fonctionner.

Ainsi, lorsque vous éliminerez la pustule de corruption qui bloque deux roues, une cinématique s’enclenchera pour vous montrer que la porte la plus haute du bâtiment est ouverte.

Les roues que vous venez de débloquer fonctionnent donc à partir de maintenant. Sautez sur celle qui est devant vous pour aller à l’intérieur. L’Aiguille se trouve sur la plateforme suivante en haut. Attendez de pouvoir sortir hors de la roue pour l’attraper. Revenez ensuite voir Tokk pour lui donner l’Aiguille. Vous recevrez en échange un Minerai Grolek.

N’hésitez pas à retrouver notre guide complet pour découvrir d’autres astuces pour Ori and the Will of the Wisps.