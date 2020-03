Un peu de courage – Ori and the Will of The Wisps

Dès le début de votre aventure dans Ori and the Will of the Wisps, vous rencontrerez rapidement un PNJ Moki, Mokk le Brave qui vous donnera immédiatement une quête annexe à remplir : « Un peu de courage ».

Où trouver le Croc d’Howl ?

Vous croiserez Mokk dans les Marais de Mornonde. Ce dernier vous demandera de retrouver un Croc d’Howl (le loup que vous avez affronté juste avant) situé un peu plus à l’est de la position de Mokk. Pour le trouver, allez à l’est, grimpez sur la liane et continuez votre chemin en évitant les ronces.

Accrochez-vous aux panneaux en bois et sautez plus loin pour récupérer le croc. Revenez ensuite voir le Moki pour que celui-ci valide votre quête, et vous donne ainsi un Minerai Gorlek, qui trouvera son utilité un tout petit peu plus tard dans l’aventure.