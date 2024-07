Guide The First Descendant

Dans cette première partie, vous retrouverez l’ensemble de nos astuces, guides et autres soluces sur The First Descendant. Sachez que cette section sera régulièrement mise à jour d’ici le lancement du jeu et après sa sortie, donc n’hésitez pas à revenir la consulter.

FAQ The First Descendant

Dans cette section, vous retrouverez les questions régulièrement posées au sujet du jeu The First Descendant. Vous pouvez poster vos questions en commentaires et nous alimenterons cette FAQ.

Présentation The First Descendant

The First Descendant est un looter shooter développé et édité par Nexon. Il s’agit d’un jeu de tir à la troisième personne sorti en free-to-play, qui nous fait incarner des Légataires, autrement dit des personnages taillés pour le combat qui doivent repousser des envahisseurs. Jouable en solo ou en coopération à plusieurs personnes, il intègre également des composantes d’Action RPG, avec un système de niveaux, de statistiques, d’équipements et d’améliorations. L’axé est mis sur le loot, avec énormément d’armes et de matériaux à récolter.

Quand est sorti le jeu et sur quelles plateformes ?

The First Descendant est disponible depuis le 2 juillet 2024 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Il est jouable gratuitement au téléchargement.

Faut-il une connexion internet pour jouer ?

Oui, il faut obligatoirement une connexion internet pour jouer, aussi bien pour lancer le jeu que pour lancer des parties.

Peut-on faire The First Descendant en solo ?

Une bonne partie du contenu du titre peut être réalisé seul, notamment pour toutes les quêtes liées à l’histoire. Un matchmaking fluide vous permet également de vous grouper automatiquement et rapidement avec d’autres joueurs ou joueuses à proximité, ce qui évite de devoir grouper manuellement. Cependant, à haut niveau ou pour les donjons, il peut devenir compliqué de jouer seul, notamment face à des colosses. Le jeu permet tout de même de grouper facilement si besoin.

The First Descendant est-il cross-play ou cross-progression ?

Oui, les deux. Le cross-play est activé, vous permettez de jouer avec d’autres plateformes. Sur Xbox, il faut autoriser les parties multi-plateformes via les options de votre console. Quant à la progression, si vous liez votre compte Nexon, vous pouvez transférer vos personnages et vos cosmétiques.

Quels sont les personnages du jeu ?

Voici tous les légataires/personnages disponibles au lancement :

Viessa

Lepic

Ajax

Jayber

Bunny

Freyna

Gley

Sharen

Blair

Valby

Kyle

Esiemo

Enzo

Yujin

Gley Ultime

Lepic Ultime

Ajax Ultime

Viessa Ultime

Bunny Ultime

Quel est le niveau maximum dans The First Descendant ?

Au lancement, le niveau maximum des personnages est le niveau 40. Passé ce niveau, vous ne pourrez plus en gagné de nouveaux. Vous débloquerez cependant de nouveaux emplacements, notamment au niveau des modules. Vous aurez ensuite beaucoup d’équipements à optimiser.

Comment changer de couleur un skin / utiliser une peinture ?

Il vous suffit d’aller dans votre inventaire puis dans l’onglet personnalisation et changer la couleur de l’objectif souhaité. Attention, il est nécessaire d’avoir débloqué des skins pour pouvoir ensuite appliquer le changement de couleur.

Est-il jouable à la manette sur PC et clavier sur consoles ?

Oui, le titre est bien jouable avec une manette sur PC ou via un clavier sur votre console, si celle-ci est compatible. Cependant, à noter que la prise en charge n’est pas officiellement reconnue par Nexon et peut donc avoir quelques soucis selon votre contrôleur.

Comment jouer en mode difficulté ?

Pour activer le mode difficile sur The First Descendant, il faut d’abord terminer la quête principale dans chaque zone en difficulté normale. Ensuite, vous pourrez définir sur Difficile le mode souhaité via la carte du monde.

Est-ce que The First Descendant est sur le Game Pass ?

Non, le jeu étant free-to-play, nul besoin d’un abonnement pour y jouer. Il y a cependant des bonus à récupérer si vous êtes abonnés au Game Pass avec quelques récompenses cosmétiques. C’est également le cas pour les utilisateurs PlayStation Plus.

Le niveau de fonctionnalité 10.0 de Dx11 est requis pour faire fonctionner le moteur, que faire ?

Si vous avez le message d’erreur « Le niveau de fonctionnalité 10.0 de Dx11 est requis pour faire fonctionner le moteur » (ou Dx11 feature level 10.0 is required to run the engine dans sa version anglaise), vérifiez si vous avez bien installer les mises à jour de vos pilotes. Installez la dernière version de DirectX et de votre carte graphique.

OPENGL32DLL erreur, que faire ?

Si un message s’affichage est une erreur OPENGL32DLL manquant, vérifiez votre version DirectX. Cela est dû à une ancienne version non compatible.

Configurations PC The First Descendant

Configuration minimale

Système d’exploitation : Windows 10 x64 20H2

Processeur : Intel i5-3570 / AMD FX-8350

Mémoire vive : 8 GB de mémoire

Graphiques : GeForce GTX 1050Ti or AMD Radeon RX 570 Video Memory 4GB

DirectX : Version 12

Réseau : connexion internet haut débit

Espace disque : 50 GB d’espace disque disponible

Configuration recommandée

Système d’exploitation : Windows 10 x64 20H2

Processeur : Intel i7-7700K / AMD Ryzen 5 2600X

Mémoire vive : 16 GB de mémoire

Graphiques : GeForce RTX 2060 or AMD Radeon RX 5600XT

DirectX : Version 12

Réseau : connexion internet haut débit

Espace disque : 50 GB d’espace disque disponible

Quelles sont les langues de The First Descendant

Le jeu est disponible dans les doublages suivants :

Anglais

Coréen (VO)

Le jeu est traduit en :

Français

Anglais

Japonais

Chinois Simplifié

Chinois Traditionnel

Coréen

ITalien

Allemand

Espagnol

Polonais

Portugais du brésil

Russe

En bref