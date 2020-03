Dans les ténèbres – Ori and the Will of the Wisps

Parmi les nombreuses quêtes disponibles dans les Clairières de la Source dans Ori and the Will of the Wisps, un Moki vous demandera d’aller récupérer un objet pour lui dans la quête annexe « Dans les ténèbres ».

Où trouver le Gland en forme de coeur ?

Pour cela, il faudra tout d’abord réunir deux conditions. La première, c’est d’avoir dégagé l’entrée de la caverne en payant ce service avec les minerais Grolek auprès de Grom. Ensuite, il vous faudra récupérer la capacité « Lueur », qui s’obtient dans les Tréfonds de Fongesylve.

Retournez ensuite à l’entrée de la caverne aux Clairières de la Source pour y accéder. Activez la Lueur pour progresser dans le noir, et descendez tout en bas à droite de la zone. Vous y trouverez le Gland en forme de coeur que recherche le Moki.

Il ne vous reste plus qu’à lui rapporter à la surface pour qu’il vous récompense avec un Grand brasier de lumière spirituelle.