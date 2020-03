De main en main – Ori and the Will of the Wisps

Dès votre arrivée aux Clairières de la Source dans Ori and the Will of the Wisps, vous croiserez un petit Moki qui vous donnera une carte à aller apporter à une personne qui s’y connait dans le domaine. C’est ainsi le point de départ d’une grande aventure grâce à la quête annexe « De main en main ».

Comment terminer la quête De main en main ?

En effet, cette quête va vous envoyer aux quatre coins de la carte, et ce jusqu’à la dernière partie de la quête principale. Pour débuter votre périple, il faudra aller voir Tokk dans un premier lieu pour lui donner le Dessin. Le lieu de rencontre n’a pas d’importance, et vous pourrez le trouver directement aux Clairières de la Source.

Tokk vous donnera ensuite un Sac d’aventurier, qu’il faudra aller apporter à un Moki au sein même de la Source, dans le grand moulin.

Ce dernier vous remettra un Sac d’herbes, que vous devrez ensuite transporter chez le cuisinier des Clairières de la Source, qui se situe tout en haut à droite du village.

Il vous donnera alors une Soupe piquante. Direction le Territoire de Baur, juste en bas à gauche du puits de téléportation. Vous trouverez un Moki près d’un feu, qui vous donnera un Chapeau confortable.

Apportez le Chapeau confortable à un autre Moki au Clairières de la Source, qui se situe tout à gauche du village. Il vous donnera alors une Lanterne.

Vous devez apporter cette lanterne à un Moki qui se situe dans les Tréfonds de Fongesylve. Il se situe près de l’arène de combat de la zone, mais il faudra mieux avoir la capacité Lueur ou avoir terrassé le boss de la zone pour mieux le trouver.

Le Moki vous donnera de la Soie de Fongesylve, qu’il faut transporter aux Bassins de Luma pour la donner à un Moki qui vous troquera cet objet contre une Longue-vue.

Retournez aux Clairières de la Source et allez parler à Motay, le PNJ qui vous donne accès à vos statistiques de jeu et qui est situé à gauche du village, un peu en hauteur.

Il vous donnera alors une Gourde qu’il faut aller au mineur Gorlek dans les Étendues Tourmentées. Il vous l’échangera comme un Fragment de pierre-carte, le dernier objet de la quête.

Il faudra ensuite aller tout au bout des Ruines d’Âprevent, là où le boss de la zone avait commencé à vous poursuivre. Vous pourrez y insérer le Fragment de pierre-carte dans la stèle devant vous, qui vous donnera ensuite accès à tous les secrets de la carte.

N’hésitez pas à retrouver notre guide complet pour découvrir d’autres astuces pour Ori and the Will of the Wisps.