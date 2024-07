Guide Zenless Zone Zero

Dans cette première partie, vous retrouverez l’ensemble de nos astuces, guides et autres soluces sur Zenless Zone Zero. Sachez que cette section sera régulièrement mise à jour d’ici le lancement du jeu et après sa sortie, donc n’hésitez pas à revenir la consulter.

FAQ Zenless Zone Zero

Dans cette section, vous retrouverez les questions régulièrement posées au sujet du jeu Zenless Zone Zero. Vous pouvez poster vos questions en commentaires et nous alimenterons cette FAQ.

Présentation Zenless Zone Zero

Zenless Zone Zero est un jeu d’action de type gacha. Il nous embarque dans la cité de la Nouvelle-Eridu, une ville qui est frappée par des catastrophes nommées Néantres, qui prennent la forme de failles dimensionnelles dans lesquelles des monstres apparaissent. On peut alors incarner des personnages envoyées au sein de ces failles pour faire le ménage, avec un grand casting qui évolue au fil des mises à jour.

Quand et où sort Zenless Zone Zero

Zenless Zone Zero sort sur PC, iOS, Android et PS5 le 4 juillet 2024. Aucune version Switch ni aucune version Xbox n’ont été annoncée pour le moment.

Zenless Zone Zero est-il free-to-play ?

Oui, à l’instar des autres productions de HoYoverse, Zenless Zone Zero est un free-to-play et peut donc être joué gratuitement. En revanche, il comporte de nombreuses micro-transactions.

Zenless Zone Zero est-il jouable en coop ?

Zenless Zone Zero n’est pas entièrement jouable en coopération, mais il dispose bien d’un mode dans lequel il est possible de jouer entre amis. A priori, les missions standards ne sont pas jouables en coop.

Comment invoquer des personnages dans Zenless Zone Zero ?

Zenless Zone Zero repose sur le même principe de gacha que les autres jeux du studio. Vous êtes invités à invoquer des personnages et des armes via des bannières d’invocations temporaires ou permanentes, avec un pourcentage vous indiquant les chances que vous avez d’obtenir un personnage d’une rareté rang A ou rang S. Vous devrez dépenser de la monnaie in-game pour invoquer, qui s’obtient en participant à des missions ou en payant avec de l’argent réel.

Zenless Zone Zero est-il lié à Honkai Star Rail et Genshin Impact ?

Même si ces jeux sont développés par le même studio et partagent quelques similarités, rien ne peut relier Zenless Zone Zero des autres titres de HoYoverse, qui ne partagent pas le même univers.

Qui sont les personnages jouables dans Zenless Zone Zero ?

Zenless Zone Zero a droit à un casting éclectique de personnages à invoquer. Votre avatar n’est pas directement jouable, mais vous obtiendrez d’autres héros capable de se battre au fil de votre avancée. Voici la liste des personnages prévus au lancement de Zenless Zone Zero :

Personnages rang A :

Anby Demara

Billy Kid

Nicole Demara

Anton Ivanov

Ben Bigger

Corin Wickes

Soukaku

Hoshimi Miyabi

Personnages Rang S :

Nekomiya Mana

Grace Howard

Koleda Belobog

Ellen Joe

Von Lycaon

Alexandina

Zhu Yuan

Zenless Zone Zero est-il jouable à la manette ?

Oui, Zenless Zone Zero est entièrement jouable si vous souhaitez en connecter une sur PC ou via votre mobile.

Zenless Zone Zero est-il traduit en français ?

Zenless Zone Zero dispose de sous-titres et de textes en français. Aucun doublage français n’est disponible.

Peut-on conserver notre sauvegarde des bêtas de Zenless Zone Zero ?

Zenless Zone Zero a eu droit à plusieurs playtests mais à la fin de ces derniers, les compteurs ont été remis à zéro à chaque fois. Si vous avez participé à l’une de ces bêtas, vous ne pourrez pas retrouver votre progression au lancement du jeu complet.

