La grève lancée par SAG-AFTRA ne devrait finalement pas toucher les jeux entrés en production depuis longtemps, comme GTA 6

La grève qui est menée par le syndicat SAG-AFTRA comporte pas mal de zones d’ombre relatifs aux règles spécifiques de notre industrie préférée. On pensait dans un premier temps, à la vue des éditeurs impliqués, que des projets comme GTA 6 ou Dragon Age: The Veilguard pourraient être ralentis suite à la grève, mais il s’avère que ça ne sera pas le cas.

C’est ce que le journaliste Ethan Gach de Kotaku indique en relayant un communiqué du syndicat ainsi que celui d’un représentant des éditeurs. On y découvre certaines conditions, comme le fait que les jeux qui étaient en production avant l’envoi du préavis ne sont pas concernés par la grève. Le syndicat précise que la plupart des entreprises ont été prévenues dès le mois de septembre 2022, ce qui veut dire que les jeux étant déjà entrés en production à ce stade ne sont pas touchés par ces mesures.

Il en est de même pour les jeux service, dont le cas est aussi complexe et qui sont aujourd’hui exclus de cette grève pour le moment. En revanche, la grève touche les projets qui viennent d’entamer leur production.

The game actors strike rules are messier than it first seems.

They can't work on new projects, or ones recently started, but games in production a year or more ago and live service/ongoing games are excluded from the strike (for now).

SAG statement first, companies' second: pic.twitter.com/Ub9oxl2ctA

— AmericanTruckSongs9 (@ethangach) July 26, 2024