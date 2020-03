Si la quête principale d’Ori and the Will of the Wisps vous emmène globalement dans toutes les régions de la carte, il existe une zone annexe qui renferme quelques secrets. Voici comment accéder aux Terriers de Minuit.

Comment ouvrir l’accès aux Terrier de Minuit ?

Pour trouver cette zone, il faut tout d »abord disposer de la capacité d’Ori qui lui permet de se déplacer dans le sable. Une fois en sa possession, direction le Marais de Mornonde, au sud-ouest de la zone. En descendant, vous apercevrez une icône de quête qui vous guidera jusqu’au PNJ nommé Tokk.

Ce dernier vous indiquera qu’il n’arrive pas à ouvrir l’accès aux Terriers de Minuit, et que seule une chanson peut déverrouiller l’endroit. Sur votre droite, vous apercevrez des plantes, qui, lorsque l’on se propulse dessus, produisent une petite note de musique. Il va donc falloir trouver le bon ordre pour avancer.

Pour cela, regardez les pierres situées derrière Tokk. Elles indiquent la composition à effectuer. Voici l’ordre des notes à jouer :

Gauche

Milieu

Droite

Droite

Gauche

Milieu

Gauche

La branche d’arbre qui bloquait l’entrée va alors s’ouvrir, et vous donnera accès à cette zone qui comporte plusieurs collectivises à ramasser.