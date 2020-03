Emplacement de toutes les graines d’arbre – Ori and the Will of the Wisps

Au cours de votre épopée dans Ori and the Will of the Wisps, vous trouverez parfois des graines mystérieuses, dont vous ne saurez pas tout de suite quoi faire. Il faudra attendre d’avoir atteint les Clairières de la Source, et de parler à un certain Tuley, positionné dans vers sa cabane en hauteur, à l’ouest du village. Ce dernier va alors vous demander de rassembler pour lui de nombreuses graines, qui lui permettront de redonner de la vie au village.

Où trouver les graines d’arbres ?

Pour retrouver ces graines, au nombre de six, il est conseillé de bien avancer dans le jeu dans un premier temps, histoire d’avoir accès à toutes les zones et surtout à toutes les capacités de déplacement d’Ori. Voici l’emplacement des six graines, et comment parvenir jusqu’à elles.

La Source

Emplacement : Pour obtenir cette graine, il faut se rendre au coeur du moulin, dans la bibliothèque juste avant la course-poursuite avec le boss de la zone. La graine se trouve à l’entrée à droite, à l’opposé d’où se tient Opher.

Étendues Tourmentée

Emplacement : Pour la trouver, il faut aller au point le plus au nord-est de la map, près de l’icône que vous pouvez voir sur la carte ci-dessus. En grimpant jusqu’à cette dernière, vous apercevrez la graine sur un rebord de pierre juste à côté.

Bassin de Luma

Emplacement : Une fois arrivé dans la zone de la map que vous pouvez voir ci-dessus, il va falloir grimper jusqu’en haut. Deux solutions s’offrent à vous. Vous pouvez continuer votre chemin tout droit jusqu’au boss, pour revenir ensuite à cette zone par le haut, ou y accéder directement.

Pour cela, plongez d’abord dans l’eau pour libérer la plante qui lance des bulles. Revenez sur terre et grimpez sur le mur à droite, puis lancez-vous sur l’une des bulles. Rebondissez dessus et lancez-vous sur la gauche pour découvrir un endroit caché avec la graine.

Tréfonds de Fongesylve

Emplacement : Avant de partir à la conquête de cette graine, il vaut mieux attendre d’avoir battu le boss de la zone, ou bien de posséder la Lueur qui permet de lutter contre le noir. La graine se trouve au milieu de la zone.

Bois du Silence

Emplacement : Avant d’obtenir cette graine de la part du PNJ dans le Bois du Silence, qui se situe près du puits de téléportation, il va falloir faire un aller-retour. Ce PNJ vous donnera une branche d’arbre dans un premier temps. Rapportez-là à Tully, puis revenez voir le PNJ. Ce dernier vous donnera ensuite la graine.

Territoire de Baur

Emplacement : Juste après avoir récupéré la capacité qui sert à lancer des boules de feu, vous pouvez continuer à droite de l’arbre pour découvrir une maison, qui renferme la graine.

Une fois que vous aurez récoltés ces graines, allez voir Tuley pour les planter dans le village. Une fois poussées, ces plantes vous permettront d’atteindre de nouveaux endroits dans la zone.

N’hésitez pas à retrouver notre guide complet pour découvrir d’autres astuces pour Ori and the Will of the Wisps.