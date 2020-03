La sagesse de Kwolok – Ori and the Will of the Wisps

Dès votre entrée dans les Bassins de Luma dans Ori and the Will of the Wisps, un Moki vous interpellera pour vous demander de trouver Kwolok pour lui. La quête annexe « La sagesse de Kwolok » s’enclenche alors.

Comment trouver Kwolok et ramener l’Amulette ?

Pour trouver Kwolok, ne retournez pas à son habitat naturel, mais cherchez-le dans les Bassins de Luma. Vous le croiserez une première fois, mais cela ne suffira pas. Pour accomplir cette quête, il faut tout d’abord se débarrasser du boss de la zone.

Une fois que cela est fait, retournez voir le Moki. Ce dernier vous donnera alors une Amulette qu’il faudra transporter vers le lieu où vous avez rencontré Kwolok pour la première fois. Une fois sur place, il suffit juste de placer la fameuse Amulette sur l’autel afin de terminer cette quête annexe.

N’hésitez pas à retrouver notre guide complet pour découvrir d’autres astuces pour Ori and the Will of the Wisps.